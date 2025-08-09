sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Talento nuestro

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

También es la razón por la que muchas carcajadas se escuchan por la noche del domingo porteño. Comedia, deporte y proyectos rodean a la actriz. ¿Y la otra llave?

Por Jorge Balmaceda Bucci
Natalia Pelleritti encarna a Yamila en La París de Artur.

Natalia Pelleritti encarna a Yamila en 'La París de Artur'.

Su voz presenta un tinte especial. Brilla. Contagia en cantidades similares felicidad, ilusión y seguridad. Natalia Pelleritti se encuentra disfrutando de un momento más que interesante en lo profesional que, sumado a las mariposas que la miman en lo personal, permite que el círculo de plenitud roce un cierre soñado.

Lee además
los secretos de la extrana caverna sanjuanina que atrae la mirada de cientificos del mundo
Joya récord

Los secretos de la extraña caverna sanjuanina que atrae la mirada de científicos del mundo
el insolito mensaje que compartio una sanjuanina: te amo franco. deja la ...
En las redes

El insólito mensaje que compartió una sanjuanina: "Te amo Franco. Dejá la ..."

‘La París de Artur’ es la obra que tiene a la sanjuanina disfrutando de su vocación artística. Junto a sus compañeros de elenco generan risas e interpelaciones en el público que cada domingo se acerca a Nun Teatro Bar.

Con la voz tomada por la alegría del momento que está atravesando, Naty contó de qué trata la movida en la que está sumergida: “Es una obra muy linda que escribió Pablo Greco, que también es uno de los actores del elenco. Es muy divertida, muy liviana. Es una comedia romántica. Margarita y Pedro, que están juntos hace 5 años, se dan cuenta que su relación no está funcionando y buscan maneras nuevas de reencontrarse y de reavivar la pasión”.

Ahí aparecen Yamila y Federico, mi personaje es Yamila, que son dos amigos que se contienen, se acompañan en los vaivenes de sus vidas y en un encuentro casual de los cuatro en el mítico bar ‘La París de Artur’, entre anécdotas, fantasías y juegos, empiezan a salir verdades a la luz que les da la posibilidad a todos de barajar de nuevo, de darse otras chances, añadió la ex reina del Sol.

La devolución de la gente está siendo tan buena que incluso ha superado las expectativas de los propios integrantes del elenco: “Estamos en un momento en el que pasan muchas cosas en el país y en el mundo, y esta obra propone un respiro, se vuelve un lugar donde la gente viene a relajarse, a divertirse en un fin de semana con amigos. Es una linda propuesta”.

“La verdad que está siendo bien recibida por suerte. Divierte, la gente se ríe y también se emociona. Hasta nos dicen que cayeron por ahí un par de lagrimones. Los personajes tienen sus sensibilidades, cuentan cosas muy personales y por ahí el público se puede llegar a sentir identificado”, agregó Pelleritti, quien deslizó el anhelo de llegar con esta obra en algún momento a su querido San Juan.

IMG_3683

Pero ‘La París de Artur’ no es el único frente artístico que surfea Natalia. Hay uno que está a punto de salir del horno, pero mejor que sea la actriz sanjuanina la que le levante el velo: “Estoy a full con los ensayos de otro proyecto que se estrena el 30 de agosto y que se llama ‘Las Descartadas’. Es una obra muy interesante, un poco más política”.

“Mi personaje es una feminista, muy intelectual, por momentos una nerd, y la verdad que me está representando un gran desafío. La obra está bajo la dirección de Micaela Cruz, hija de Lito. Quedan unas tres semanas y ya estoy ansiosa de que llegue el estreno”, sumó Naty, quien para desconectar de guiones, letras y de mases ha encontrado en el kickboxing un gran cable a tierra. “Fui medio como empujada para practicar algo, pensé que no me iba a gustar y una vez que empecé no paré más. Estoy reenganchada. Me hace muy bien para la mente, el corazón y el alma, y de paso también para la salud del cuerpo. Es una disciplina muy linda que te da mucho conocimiento para la vida”, indicó.

Antes de finalizar, invitada a compartir una suerte de balance de este 2025, apareció la otra de las llaves que alegran el corazón y la mirada de Natalia: “Estoy en un muy buen momento. A pesar de que este año está siendo muy difícil para muchos, para mí artísticamente está siendo muy lindo. También tengo ahí una propuesta para hacer cine que está barajándose. Y estoy también estoy enamorada, así que está todo muy bien”.

Temas
Seguí leyendo

Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Nico Vázquez suspendió sorpresivamente las funciones de su obra, ¿qué pasó?

Julieta Prandi, a días del veredicto contra su ex: pidió custodia y suman testimonios de control y violencia

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas

Juicio por abuso sexual contra el ex de Julieta Prandi: la modelo se descompensó en la última audiencia

Pity Álvarez sorprendió a sus fans con un anuncio sobre su futuro

El pedido desesperado que Emanuel Ortega hizo durante el juicio de Julieta Prandi contra su ex

Aseguran que Laurita Fernández tiene nuevo novio: quién es

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están más juntos de lo que uno imagina.
Darán el sí

Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Por Gabriel Agüero

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello
Terrorífico

Encontraron un cuerpo calcinado y con una soga atada al cuello

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati
Coghlan

Las versiones contradictorias que dio Cristian Graf, el sospechoso de haber matado al joven que apareció en la ex casa de Gustavo Cerati

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Te Puede Interesar

Natalia Pelleritti encarna a Yamila en La París de Artur.
Talento nuestro

'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Por Jorge Balmaceda Bucci
Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder
Comisaría 9na

Atrapan a dos ladrones en Caucete que cayeron en su propia trampa y con drogas en su poder

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores
Los puntajes

Un Verdinegro, flojo y reprobado: el uno por uno de los jugadores

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera
Partido clave

Boca empató con Racing en un choque caliente en la Bombonera

Con Armani como figura, River empató sin goles frente a Independiente
Torneo Clausura

Con Armani como figura, River empató sin goles frente a Independiente