'La París de Artur', una de las llaves para explicar la sonrisa de la sanjuanina Natalia Pelleritti

Su voz presenta un tinte especial. Brilla. Contagia en cantidades similares felicidad, ilusión y seguridad. Natalia Pelleritti se encuentra disfrutando de un momento más que interesante en lo profesional que, sumado a las mariposas que la miman en lo personal, permite que el círculo de plenitud roce un cierre soñado.

‘La París de Artur’ es la obra que tiene a la sanjuanina disfrutando de su vocación artística. Junto a sus compañeros de elenco generan risas e interpelaciones en el público que cada domingo se acerca a Nun Teatro Bar.

Con la voz tomada por la alegría del momento que está atravesando, Naty contó de qué trata la movida en la que está sumergida: “Es una obra muy linda que escribió Pablo Greco, que también es uno de los actores del elenco. Es muy divertida, muy liviana. Es una comedia romántica. Margarita y Pedro, que están juntos hace 5 años, se dan cuenta que su relación no está funcionando y buscan maneras nuevas de reencontrarse y de reavivar la pasión”.

“Ahí aparecen Yamila y Federico, mi personaje es Yamila, que son dos amigos que se contienen, se acompañan en los vaivenes de sus vidas y en un encuentro casual de los cuatro en el mítico bar ‘La París de Artur’, entre anécdotas, fantasías y juegos, empiezan a salir verdades a la luz que les da la posibilidad a todos de barajar de nuevo, de darse otras chances”, añadió la ex reina del Sol.

La devolución de la gente está siendo tan buena que incluso ha superado las expectativas de los propios integrantes del elenco: “Estamos en un momento en el que pasan muchas cosas en el país y en el mundo, y esta obra propone un respiro, se vuelve un lugar donde la gente viene a relajarse, a divertirse en un fin de semana con amigos. Es una linda propuesta”.

“La verdad que está siendo bien recibida por suerte. Divierte, la gente se ríe y también se emociona. Hasta nos dicen que cayeron por ahí un par de lagrimones. Los personajes tienen sus sensibilidades, cuentan cosas muy personales y por ahí el público se puede llegar a sentir identificado”, agregó Pelleritti, quien deslizó el anhelo de llegar con esta obra en algún momento a su querido San Juan.

Pero ‘La París de Artur’ no es el único frente artístico que surfea Natalia. Hay uno que está a punto de salir del horno, pero mejor que sea la actriz sanjuanina la que le levante el velo: “Estoy a full con los ensayos de otro proyecto que se estrena el 30 de agosto y que se llama ‘Las Descartadas’. Es una obra muy interesante, un poco más política”.

“Mi personaje es una feminista, muy intelectual, por momentos una nerd, y la verdad que me está representando un gran desafío. La obra está bajo la dirección de Micaela Cruz, hija de Lito. Quedan unas tres semanas y ya estoy ansiosa de que llegue el estreno”, sumó Naty, quien para desconectar de guiones, letras y de mases ha encontrado en el kickboxing un gran cable a tierra. “Fui medio como empujada para practicar algo, pensé que no me iba a gustar y una vez que empecé no paré más. Estoy reenganchada. Me hace muy bien para la mente, el corazón y el alma, y de paso también para la salud del cuerpo. Es una disciplina muy linda que te da mucho conocimiento para la vida”, indicó.

Antes de finalizar, invitada a compartir una suerte de balance de este 2025, apareció la otra de las llaves que alegran el corazón y la mirada de Natalia: “Estoy en un muy buen momento. A pesar de que este año está siendo muy difícil para muchos, para mí artísticamente está siendo muy lindo. También tengo ahí una propuesta para hacer cine que está barajándose. Y estoy también estoy enamorada, así que está todo muy bien”.