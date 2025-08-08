viernes 8 de agosto 2025

Cruce

Adorni le respondió a Mondino, tras las fuertes palabras contra Milei: "Comentario muy...

El vocero presidencial Manuel Adorni contestó en nombre del gobierno nacional a la ex canciller libertaria Diana Mondino, que sobre el caso Libra dijo que el presidente Milei "o no es muy inteligente o es corrupto".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió este viernes al cruce de las declaraciones de la excanciller Diana Mondino, quien horas antes había lanzado duras críticas contra Javier Milei por su participación en la promoción de la criptomoneda Libra.

“O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”, dijo el jueves la exfuncionaria en una entrevista con el medio Al Jazeera.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni calificó los dichos de Mondino como “una cuestión de segundo orden” y sugirió que su intervención fue desacertada.

“Muchas veces las declaraciones hablan más de la persona que del propio presidente. Diana Mondino es una persona inteligente, que se ve que no estaba en un buen día o no tenía claridad en lo que estaba diciendo, o tal vez se vio envuelta en una entrevista para la que no estaba preparada”, sostuvo.

El vocero también recordó que Mondino fue designada por Milei para representar al país en el exterior y cuestionó su actitud: “Hizo efectivamente un comentario absolutamente desafortunado de una persona que no solamente le dio la posibilidad de trabajar para el Gobierno, de hacer su aporte a la patria, sino además de representar a la Argentina”.

Las críticas de la exministra de Relaciones Exteriores fueron las primeras que hizo en público tras su salida del gabinete. En la entrevista con la cadena árabe, Mondino apuntó directamente contra el Presidente por su implicancia en el caso Libra: “No creo que él haya creado la criptomoneda. Creo que alguien le contó de ello. Él pensó que era una buena idea. Pero no debería haberlo publicado en redes sociales”.

Mondino fue desplazada de su cargo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en octubre de 2024, por no haber acompañado la postura de Estados Unidos e Israel en una votación sobre el bloqueo a Cuba en las Naciones Unidas (ONU). En su lugar fue designado Gerardo Werthein.

Tras casi un año fuera de la escena política, la economista reapareció esta semana y rompió el silencio en una entrevista con el periodista británico Mehdi Hasan para el programa Head to Head de la cadena Al Jazeera.

En la nota, Mondino vinculó a Milei al escándalo de la criptomoneda Libra, sugiriendo que el mandatario “no es muy inteligente o es una especie de corrupto”.

El periodista no dejó pasar la frase y la confrontó: “Esta es la primera vez esta noche que Diana Mondino dice que Milei es corrupto o estúpido”. La exfuncionaria esquivó una confirmación directa, pero ratificó: “Puedo darle las dos opciones, sí”. Además, habló de los perros de Milei y evitó rechazar que el referente libertario sea ”insano”.

