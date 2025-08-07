jueves 7 de agosto 2025

Ex funcionaria

Reapareció Diana Mondino, con fuertes críticas a Javier Milei: "O no es muy inteligente, o es muy...

La ex canciller Diana Mondino, que se fue en malos términos del gobierno nacional, no ahorró críticas para el presidente Javier Milei al ser entrevistada por una cadena árabe.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La excanciller Diana Mondino irrumpió en la escena pública con una entrevista con la cadena Al Jazeera, donde deslizó críticas al presidente Javier Milei por su rol en el criptoescándalo del memecoin $LIBRA y dejó entrever dudas sobre su comportamiento en el ejercicio del poder.

En su primera aparición tras su salida del Gobierno, Mondino calificó la decisión de Milei de promocionar $LIBRA en redes sociales como un error grave, planteando una disyuntiva que desató polémica: "O no es muy inteligente o es una especie de corrupto".

Mondino, apartada de la Cancillería tras la controversia por la votación de Argentina en la ONU contra el bloqueo a Cuba, no dudó en cuestionar la difusión que el Presidente dio al proyecto de criptomonedas, que terminó señalado como una estafa. "No debería haberlo publicado", afirmó tajante, especulando que Milei pudo haber actuado por desconocimiento o con intenciones dudosas.

"Creo que alguien le contó de ello, él pensó que era una buena idea. Hay dos posibilidades: o no es muy inteligente o es una especie de corrupto", sentenció, dejando al entrevistador, Mehdi Hasan, visiblemente sorprendido.

Al ser presionada sobre cuál opción consideraba correcta, Mondino optó por la ambigüedad: "Tú eliges. Yo no sé".

El caso $LIBRA no fue el único tema que marcó la entrevista. Hasan abordó otro aspecto controvertido de la figura de Milei: su supuesto vínculo espiritual con sus perros fallecidos, a quienes, según versiones públicas, consulta como si fueran asesores. El periodista preguntó con ironía si Mondino conocía a otro líder mundial que consultara a sus mascotas.

La exfuncionaria intentó desviar la cuestión con humor –"Tal vez tienen un gato"–, pero no desmintió las versiones, alimentando así la narrativa que rodea al Presidente.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1953529658370117885&partner=&hide_thread=false

La conversación escaló cuando Hasan trajo a colación las declaraciones de Carlos Rodríguez, exasesor clave de Milei durante la campaña presidencial, quien renunció al Consejo de Asesores alegando un "desbalance mental evidente" en el mandatario.

El periodista enumeró comportamientos cuestionables de Milei, como insultos públicos, gestos extraños, decisiones impulsivas y enfrentamientos con diversos sectores. Al ser consultada directamente sobre si creía que el Presidente era mentalmente inestable, Mondino evadió una respuesta clara. "Trabajé con ambos, Carlos siempre tiene razón", dijo en referencia a Rodríguez, pero inmediatamente aclaró: "No puedo decir eso", negándose a confirmar problemas de estabilidad emocional en Milei.

El momento más tenso llegó cuando Hasan insistió: "Estás evitando preguntas muy simples, Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés". Mondino, visiblemente incómoda, optó por no responder directamente, dejando un manto de dudas sobre su percepción del liderazgo de Milei.

La entrevista completa

Embed - Argentina: Chainsaw economics, dead dogs & Milei mayhem | Mehdi Hasan & Diana Mondino | Head to Head

