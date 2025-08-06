¿Milei se reunió con un empresario que no existe? Interpol no sabe quién es Julian Phe, una las claves del escándalo Libra

Javier Milei junto al hombre que se presentó en Argentina bajo el nombre de Julián Phe

La investigación por la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo de misterio que salpica directamente al presidente Javier Milei: Interpol Singapur informó a la Justicia argentina que no tiene registros de Julián Peh , el enigmático CEO de Kip Protocol que se reunió con el mandatario y está imputado en la causa.

La respuesta del organismo internacional agrava las dudas sobre la verdadera identidad de Peh, de quien no existen registros migratorios de su visita al país , a pesar de que hay fotos y videos de sus encuentros con el Presidente en octubre de 2024.

La situación sugiere que Javier Milei podría haberse reunido con una persona que utilizaba una identidad falsa, lo que añade un elemento de extrema gravedad al escándalo.

La consulta a Interpol había sido elevada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien también pidió colaboración a la embajada de Singapur para obtener más información sobre el empresario.

Hayden Davis, con fondos congelados

Mientras el paradero de Peh es un misterio, su socio y creador de $LIBRA, Hayden Davis, recibió un revés en la causa que enfrenta en Estados Unidos. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jennifer Rochon, rechazó un pedido del empresario para descongelar casi 110 millones de dólares que se encuentran en dos de sus cuentas.

Los demandantes en EEUU acusan a Davis de liderar un esquema fraudulento y de haber sido legitimado públicamente por el propio Javier Milei a través de sus redes sociales. En esa causa, también fue mencionada Karina Milei como la persona que intermediaba para las visitas del empresario a la Casa Rosada.