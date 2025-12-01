lunes 1 de diciembre 2025

Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

La secretaria de Relaciones Institucionales de San Juan, Claudia Sarmiento confirmó que, aun con el fuerte movimiento de turistas, la demora máxima en los controles no supera las tres o cuatro horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

El Paso de Agua Negra, que conecta San Juan con la vecina Región chilena de Coquimbo, inauguró su temporada 2025-2026 con el pie derecho, prometiendo replicar y superar los récords históricos logrados el año pasado. La apertura oficial se llevó a cabo el pasado miércoles 26 de noviembre de 2025, en el Hito Fronterizo que divide a ambas naciones.

La secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, confirmó que la apertura del paso ha sido muy exitosa, atrayendo a viajeros de diversas provincias argentinas y hasta del exterior. Al hacer un balance de los primeros días desde la habilitación, desde el jueves 26 de noviembre hasta el registro del día domingo 30, la funcionaria detalló las cifras concretas: transitaron por allí 621 personas en un total de 285 vehículos.

Sarmiento explicó que estos números son similares a los registrados en la apertura de la temporada pasada, lo cual es un muy buen augurio, ya que el gran movimiento de la temporada fuerte se espera para fines de diciembre y se extenderá durante todo enero y las primeras quincenas de febrero.

image

Además, la llegada de turistas al departamento de Iglesia, donde se encuentra el paso, genera una economía importante: la gente se instala un día antes, adquiere cabañas, consume en restaurantes y carga combustible en la zona. Pero lo más sorprendente es el alcance que ha tomado el corredor: "La verdad es que nos sorprende, por ejemplo, había una pareja de franceses también esperando el propio día 26 que se habilitó luego de las 12 del mediodía. Distintas personas que eligen nuestro centro fronterizo, eso nos llena de de orgullo, que se elija es el paso más alto que existe en el país, a 450 este metros de altura, su punto máximo", dijo la funcionaria este lunes en diálogo con Radio Sarmiento.

La secretaria también comentó que, en general, se detectan más salidas de Argentina los días jueves y viernes, y más ingresos el día domingo, aunque en este primer fin de semana, la afluencia de vehículos y personas ha sido bastante pareja en ambas direcciones. Por ejemplo, solo el día jueves, ingresaron 61 personas y salieron 88. Afortunadamente, este proceso inicial ha sido muy rápido, sin reportarse demoras en la aduana.

Hacia el paso comercial

El valor estratégico de Agua Negra no es solo turístico; es una vía clave para la integración y la dinamización económica. Desde San Juan, el gobierno provincial ya había trabajado en la temporada anterior en habilitar el paso para carga, logrando con éxito la prueba piloto del paso de un camión cargado de harina.

Ahora, los vecinos chilenos manifestaron su intención de avanzar en el mismo sentido. El ministro de turismo de La Serena, David Videla, días atrás confirmó la voluntad de que este verano empiecen a transitar camiones de mediano porte para trasladar mercadería hacia San Juan. La idea es que Chile envíe productos como cubiertas, textiles, ropa y hasta mariscos a la provincia.

El gobernador Marcelo Orrego manifestó en el acto de la apertura "la voluntad de de ir hacia ese horizonte" del corredor comercial. Sin embargo, la concreción de este proyecto conlleva sus resguardos y desafíos, en los cuales el Ministerio de Producción de San Juan ya estará trabajando. Uno de los puntos a considerar es la geografía, ya que existen 80 kilómetros de ruta que aún no están pavimentados, además de la ya mencionada altura máxima del paso.

Para evitar complicaciones y no perjudicar a los turistas, la logística del transporte de carga requiere una planificación cuidadosa. La metodología que se prevé utilizar, y que ya se aplicó con el exitoso traslado de harina la temporada pasada, es permitir que el tránsito de carga ocurra en la última tanda del día.

Altas expectativas

image

La expectativa para esta nueva temporada es alta, respaldada por las cifras de la temporada anterior, 2024-2025 (desde el 22 de noviembre de 2024 hasta el 1 de mayo de 2025), que marcaron indicadores sin precedentes. En ese período, el paso registró el tránsito de 113.853 personas, lo que significó un impresionante crecimiento del 103,6% en comparación con la temporada previa. Respecto a los vehículos, se contabilizaron 34.088 unidades, un aumento del 91%. Estos indicadores son los que consolidan a Agua Negra como uno de los corredores más dinámicos de la región.

Para esta nueva etapa, el Gobierno de Chile reforzó las operaciones y realizó mejoras sustanciales en el complejo fronterizo, tales como la incorporación de conectividad satelital móvil (clave para comunicaciones en tramos críticos), el refuerzo del sistema eléctrico y la construcción de un helipuerto operativo que cumple con los estándares de seguridad para una respuesta rápida en caso de emergencias.

Aunque no ha habido inconvenientes de gravedad, la secretaria Sarmiento recordó la importancia de la prudencia en el viaje, ya que es "el paso más alto que existe en el país". Aconsejó a los viajeros evitar descender del vehículo para sacar fotos, dado que el cambio de clima y la altura pueden afectar tanto a las personas como a los autos.

El paso se encuentra habilitado de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 17 horas, tiempo prudente para que los viajeros puedan completar el recorrido de 249 kilómetros entre las aduanas de ambos países. Un dato útil para los viajeros es saber que, aun en los momentos de mayor afluencia, la demora máxima de los trámites no supera las "3 ó 4 horas cuando mucho," por lo que no tiene sentido pasar la noche a la intemperie esperando la apertura de la mañana. Es más, quienes deciden viajar un poco más tarde, a media mañana, es muy probable que pasen "derecho y rápido" por la aduana.

