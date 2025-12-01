lunes 1 de diciembre 2025

Edición 2028

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible

El Estadio del Bicentenario aparece en la lista de escenarios con condiciones para recibir el torneo continental si el certamen regresa al país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Mientras Conmebol trabaja en el armado de su calendario para los próximos años, tomó fuerza la posibilidad de que la Copa América 2028 regrese a territorio argentino. En ese escenario, el Estadio del Bicentenario vuelve a aparecer como uno de los escenarios con condiciones para formar parte del torneo más importante del continente.

La entidad sudamericana apunta a que la próxima edición se dispute en países que puedan garantizar infraestructura de estándar internacional: estadios modernos, buena accesibilidad, ciudades preparadas para recibir miles de visitantes y capacidad logística para un evento de máxima demanda. Bajo esos criterios, Argentina se mantiene entre las opciones viables.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el candidato más fuerte por su capacidad instalada y experiencia reciente, en Conmebol insisten en que la puerta para Sudamérica continúa abierta. Dentro del mapa de posibles sedes aparecen Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Mendoza, Santiago del Estero… y también San Juan.

El Bicentenario sostiene su peso propio: ya fue sede de la Copa América 2011, albergó partidos de Eliminatorias, encuentros internacionales, finales nacionales y numerosas competencias de alto nivel. Su capacidad, los accesos y el historial de organización lo mantienen dentro de los estadios que cumplen con los requisitos que hoy exige la confederación.

En paralelo, también circula la alternativa de una candidatura conjunta entre Uruguay y Paraguay, vinculada a la estructura que ambos países proyectan de cara al Mundial 2030. Sin embargo, esas conversaciones aún están abiertas y sin definición.

Por ahora no hay anuncios oficiales, pero el escenario es claro: si la Copa América vuelve a Argentina, San Juan podría tener nuevamente la oportunidad de recibir un evento continental y posicionarse como una sede clave dentro del plan de Conmebol.






