lunes 1 de diciembre 2025

Con grandeza

Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

El capitán del Víbora fue el último el retirarse del Serpentario, luego de la derrota frente a Peñaflor que lo dejó afuera del Regional Amateur. El video que se hizo viral en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lucas Ceballos}

El capitán del Víbora fue el último el retirarse del Serpentario, luego de la derrota frente a Peñaflor que lo dejó afuera de la siguiente ronda de los playoff. El video que se hizo viral en redes.

Consumada la derrota en el Barrio Patricias Sanjuaninas, el ídolo y capitán del equipo fue el último en retirarse del campo. Cuando los fanáticos aún no se iban de la cancha, el jugador se acercó a las tribunas para pedir perdón.

Captura de pantalla 2025-12-01 161644
Foto captura: Video Tierra Deportiva.

Foto captura: Video Tierra Deportiva.

Los hinchas del Víbora aplaudieron el gesto de Lucas, que se retiró cabizbajo y con muestras de mucho dolor tras la eliminación del Regional: "Siento mucha tristeza", había dicho post partido a los micrófonos de Radio Santa Cecilia.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995580182825144752&partner=&hide_thread=false
