Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

El capitán del Víbora fue el último el retirarse del Serpentario, luego de la derrota frente a Peñaflor que lo dejó afuera de la siguiente ronda de los playoff. El video que se hizo viral en redes.
Consumada la derrota en el Barrio Patricias Sanjuaninas, el ídolo y capitán del equipo fue el último en retirarse del campo. Cuando los fanáticos aún no se iban de la cancha, el jugador se acercó a las tribunas para pedir perdón.
Los hinchas del Víbora aplaudieron el gesto de Lucas, que se retiró cabizbajo y con muestras de mucho dolor tras la eliminación del Regional: "Siento mucha tristeza", había dicho post partido a los micrófonos de Radio Santa Cecilia.