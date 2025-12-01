Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

El capitán del Víbora fue el último el retirarse del Serpentario, luego de la derrota frente a Peñaflor que lo dejó afuera de la siguiente ronda de los playoff. El video que se hizo viral en redes.

Consumada la derrota en el Barrio Patricias Sanjuaninas, el ídolo y capitán del equipo fue el último en retirarse del campo. Cuando los fanáticos aún no se iban de la cancha, el jugador se acercó a las tribunas para pedir perdón.

Captura de pantalla 2025-12-01 161644 Foto captura: Video Tierra Deportiva. Los hinchas del Víbora aplaudieron el gesto de Lucas, que se retiró cabizbajo y con muestras de mucho dolor tras la eliminación del Regional: "Siento mucha tristeza", había dicho post partido a los micrófonos de Radio Santa Cecilia. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995580182825144752&partner=&hide_thread=false El gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados



El gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

El capitán del Víbora fue el último el retirarse del Serpentario, luego de la derrota frente a Peñaflor que lo dejó afuera de la siguiente ronda de los playoff. El video que se hizo viral en redes.

