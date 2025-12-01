Los equipos sanjuaninos ya tienen hoja de ruta en el Regional: así serán los cruces de la Segunda Ronda

La fase clasificatoria del Torneo Regional Amateur llegó a su fin y, con ella, quedaron definidos los cinco equipos que mantendrán viva la bandera sanjuanina en la Segunda Ronda. Este lunes, el Consejo Federal terminó de armar el rompecabezas y oficializó los cruces, que tendrán acción inmediata y un parate obligado por las fiestas.

Adiós al ascenso Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Con grandeza Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

Por San Juan , avanzaron Árbol Verde de Jáchal y General Belgrano de Sarmiento desde la Zona 8; Unión de Villa Krause como el mejor de la Zona 9; y desde la Zona 10, Peñaflor de San Martín junto a Alianza. El dato saliente: de todos ellos, solo el Lechuzo deberá salir de la provincia para su primer compromiso.

Cruces confirmados y fechas

El calendario marca que los duelos de ida irán el 7 de diciembre y las revanchas el 14, con ventaja deportiva para quienes terminaron mejor posicionados en la fase regular.

General Belgrano vs. Unión:

El primer duelo sanjuanino se jugará en Media Agua, donde Belgrano recibirá al Azul. La llave se cerrará el 14 de diciembre en Villa Krause.

Peñaflor vs. Árbol Verde:

San Martín será sede del inicio de esta serie, con Peñaflor haciendo de local ante los jachalleros. La definición se trasladará al norte provincial, donde Árbol Verde buscará imponer su localía.

Alianza vs. Argentino (Mendoza):

El Lechuzo será el único que deberá viajar. Visitará a Argentino el próximo domingo en Mendoza y resolverá todo el 14 en Santa Lucía. Sin dudas, el cruce más exigente por distancia y nivel del rival.

¿Cómo sigue?

Tras las revanchas del 14, el torneo hará una pausa por las fiestas. La competencia se retomará el 4 de enero con la Tercera Fase (ida) y continuará el 11 con las vueltas. Las semifinales regionales están programadas para el 18 y 25 de enero, mientras que la final por el título de la Región Cuyo se disputará el 1 y 8 de febrero.

La última estación será el 15 de febrero, cuando los campeones regionales jueguen, a partido único, por los cuatro ascensos al Federal A