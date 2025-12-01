La quita de subsidios nacionales de luz y gas alcanza al menos a 350.000 sanjuaninos: la reacción que preparan desde San Juan

La Nación avanza en la quita de subsidios de luz y gas y eso tendrá un fuerte impacto en San Juan.

La decisión del Gobierno nacional de recortar y restringir los subsidios de luz y gas a partir de enero de 2026 dejará al menos a unos 350.000 sanjuaninos expuestos a aumentos fuertes en las tarifas. Frente a un esquema que reduce beneficios, elimina la zona fría y aplica topes de consumo, San Juan ya comenzó a delinear una estrategia para afrontar el impacto y abrir una discusión en el Congreso sobre los nuevos criterios de asistencia energét ica.

Alerta Cuál es la estrategia en el Congreso para que San Juan no pierda el subsidio de Zona Fría en la tarifa de gas

Ajuste El Gobierno analiza recortar subsidios a la electricidad en invierno y al gas en verano

El fin de semana se conoció que sigue firme la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la quita y la reestructuración de los subsidios a la luz, el gas y las garrafas. El impacto será principalmente sobre 7.500.000 familias que perderán los subsidios, un 45% de la población argentina.

Los otros 9.100.000 millones hogares que mantendrán la ayuda del Estado nacional tendrán modificaciones en sus bloques de consumo subsidiables, que se ajustarán según la estación del año.

El impacto en el gas

La medida tendrá consecuencias concretas en San Juan: se estima que unos 350.000 sanjuaninos, o 123.000 familias, quedarán excluidos de los beneficios actuales, especialmente por la eliminación paulatina del subsidio de zona fría que desde 2021 alcanzaba a la provincia.

El diputado Walberto Allende, que se ocupó fuerte de la defensa de estos beneficios en el Congreso; dijo que al perder el subsidio se disparará el costo del gas en una provincia como San Juan donde los inviernos son más duros y prolongados que en otras regiones del país.

El impacto en la luz

A la situación del gas se suma un esquema de electricidad que se volverá ms restrictivo: el Gobierno planea aplicar subsidios sobre un bloque de 300 kW mensuales en los meses de mayor demanda y de 150 kW en períodos templados. En San Juan, donde las temperaturas extremas duplican o triplican el consumo, esos límites dejarán rápidamente a miles de usuarios pagando tarifa plena.

“Un hogar que utiliza aire acondicionado podría consumir el total del bloque subsidiado en apenas una semana de enero, quedando automáticamente fuera del sistema”, dijo Allende en declaraciones a Radio Sarmiento.

A esto se suma un proceso de reinscripción que no será sencillo para los usuarios y un sistema diseñado para retirar el subsidio automáticamente ante cualquier exceso de consumo, aunque sea un solo mes.

Un golpe a hogares, jubilados y comercios

El legislador advirtió que el ajuste afectará especialmente a los sectores de menores ingresos, jubilados y electrodependientes. Las familias que ya llegan con dificultades para pagar las boletas podrían enfrentar incrementos que las obliguen a recurrir nuevamente a tarjetas o préstamos, como ya ocurrió este año.

Pero el impacto no terminará en los hogares: para el comercio y la industria -incluyendo bodegas y emprendimientos productivos- la factura eléctrica es un costo determinante.

Allende criticó que mientras se avanza con un recorte severo en las provincias, los subsidios se sostienen en el Área Metropolitana de Buenos Aires, considerada la zona de mayor capacidad económica. Para legisladores sanjuaninos, el interior vuelve a ser el principal afectado en decisiones de ajuste fiscal.

La defensa que se prepara desde San Juan

Con este panorama, la provincia se prepara para dar una batalla legislativa. Allende -cuyo mandato concluye el próximo 10 de diciembre- dijo que al menos dos diputados sanjuaninos del bloque peronista -Jorge Chica y Cristian Andino- seguirán en el Congreso el camino que ya tuvo fuertes enfrentamientos con las empresas prestadoras y los entes reguladores locales, en defensa de los usuarios.

San Juan buscará entonces en el Congreso introducir modificaciones, frenar restricciones excesivas y reclamar equidad. También se dice que el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) estaría definiendo alguna estrategia, pero no pudo comprobarse oficialmente esa versión.