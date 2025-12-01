lunes 1 de diciembre 2025

Sorpresa

El regalito made in San Juan que llegó a las manos de Franco Colapinto: "Es una bestia"

Un detalle diminuto, un viaje inesperado y una reacción que nadie se lo esperó. Un artesano sanjuanino terminó sorprendiendo al piloto argentino de Fórmula 1 en plena Las Vegas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La pasión fierrera sanjuanina cruzó fronteras y terminó en uno de los momentos más virales de las últimas horas: un auto en miniatura, creado por Juan -el talentoso artesano detrás de @acuatroslot- llegó directamente a las manos de Franco Colapinto, el piloto que hoy ilusiona a la Argentina en el automovilismo internacional.

La pieza, realizada con un nivel de detalle que sorprende incluso a los más entendidos del ambiente, emprendió viaje hacia Estados Unidos gracias a Mariano Angarolla. El periodista, con más de 15 años de experiencia, fue el encargado de llevar el regalo hasta Las Vegas, donde Colapinto se encuentra cumpliendo compromisos profesionales.

La entrega quedó registrada en un video que ya circula por todo el país. En las imágenes puede verse a Franco recibiendo la miniatura, observándola en detalle, elogiando su terminación y mostrando una sorpresa genuina por la calidad del trabajo sanjuanino. Su reacción, espontánea y agradecida, multiplicó la emoción entre los seguidores. "Está buenisimo, es una bestia", tiró el pilarense.

Video Gentileza: Mariano Angarolla.

