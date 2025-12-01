La pasión fierrera sanjuanina cruzó fronteras y terminó en uno de los momentos más virales de las últimas horas: un auto en miniatura, creado por Juan -el talentoso artesano detrás de @acuatroslot- llegó directamente a las manos de Franco Colapinto, el piloto que hoy ilusiona a la Argentina en el automovilismo internacional.

La pieza, realizada con un nivel de detalle que sorprende incluso a los más entendidos del ambiente, emprendió viaje hacia Estados Unidos gracias a Mariano Angarolla. El periodista, con más de 15 años de experiencia, fue el encargado de llevar el regalo hasta Las Vegas, donde Colapinto se encuentra cumpliendo compromisos profesionales.

La entrega quedó registrada en un video que ya circula por todo el país. En las imágenes puede verse a Franco recibiendo la miniatura, observándola en detalle, elogiando su terminación y mostrando una sorpresa genuina por la calidad del trabajo sanjuanino. Su reacción, espontánea y agradecida, multiplicó la emoción entre los seguidores. "Está buenisimo, es una bestia", tiró el pilarense. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1995591363875012779&partner=&hide_thread=false El regalito made in San Juan que llegó a las manos de Franco Colapinto: "Es una bestia"



La pasión fierrera sanjuanina cruzó fronteras y terminó en uno de los momentos más virales de las últimas horas: un auto en miniatura, creado por Juan, un artesano sanjuanino, llegó… pic.twitter.com/x1eOcXrmsn — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 1, 2025 Video Gentileza: Mariano Angarolla.

Compartí esta nota en redes sociales:







