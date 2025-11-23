domingo 23 de noviembre 2025

Fórmula 1

Franco Colapinto en Las Vegas: choque esquivado, demora en boxes y 15° puesto

Max Verstappen se llevó el triunfo y cada vez está más cerca de los McLaren, que tras la carrera terminaron descalificados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gran Premio de Las Vegas no le dio muchas alegrías a los argentinos que se quedaron hasta la madrugada para seguir a la Fórmula 1 y, especialmente, a Franco Colapinto. El piloto de Alpine transitó una carrera difícil, marcada por una estrategia a la defensiva, una larga primera tanda con neumáticos duros y una nueva demora en boxes. Finalmente, terminó 15°, luego de las descalificaciones de Lando Norris y Oscar Piastri.

La competencia tuvo gran parte de su acción en las primeras vueltas, cuando se produjo un múltiple incidente en el que Gabriel Bortoleto (Sauber) provocó un caos al lanzarse de manera desmedida en una curva. El brasileño golpeó a Lance Stroll (Aston Martin), que debió abandonar en el acto, y por muy poco no se llevó puesto a Colapinto. El bonaerense reaccionó a tiempo y logró esquivar el choque, mientras que Pierre Gasly, que también quedó envuelto en el toque, hizo un trompo pero pudo continuar hasta finalizar 15°.

A partir de allí, la carrera se volvió monótona para Colapinto, que trató de sostener el ritmo con neumáticos muy desgastados, retrasando su primera parada más que la mayoría. El argentino sufrió múltiples adelantamientos por parte de autos claramente superiores, como los de Kimi Antonelli (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin) y Ollie Bearman (Haas).

Aun así, hubo otro episodio que llamó la atención: una nueva demora en boxes. Esta vez, Alpine tardó cerca de cuatro segundos en el cambio de neumáticos. Con gomas medias nuevas, Colapinto intentó recuperar terreno, pero fue superado por Liam Lawson (Racing Bulls) y cruzó la bandera a cuadros en el 17° lugar.

La pelea por la punta fue lo más atractivo del Gran Premio. Cuando Lando Norris parecía tener todo bajo control, cometió un error: se concentró demasiado en cubrir el ataque de Max Verstappen, se pasó de largo y le regaló el primer puesto. Aunque más tarde logró adelantar a George Russell (Mercedes) para volver al segundo lugar, jamás pudo recuperar la punta.

Sin embargo, el golpe más duro para Norris y McLaren llegó después de la carrera. Tanto él como su compañero Oscar Piastri fueron descalificados por una infracción técnica. Los delegados de la FIA detectaron que los patines de resina ubicados bajo los monoplazas presentaban un desgaste inferior al mínimo de 9 mm exigido por el reglamento. Las mediciones en el auto de Norris arrojaron valores de 8,88 mm y 8,93 mm. McLaren volvió a medir la pieza en presencia de los comisarios, pero las irregularidades se confirmaron.

La sanción cambió el resultado final: Norris perdió los 18 puntos del segundo puesto y Piastri los 12 del cuarto. Con ello, Max Verstappen, ganador en Las Vegas, igualó la línea del australiano en el campeonato y quedó a solo 24 puntos del líder.

Para Colapinto, el castigo a McLaren significó escalar dos posiciones en la clasificación definitiva y cerrar el fin de semana en 15° lugar, una mejora leve en un Gran Premio que lo tuvo más enfocado en resistir que en atacar.

