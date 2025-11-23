Pasillo al campeón, ¡de espaldas!: la protesta de Estudiantes por el título de Rosario Central

Los jugadores de Estudiantes de La Plata finalmente le hicieron un pasillo ¡de espaldas! a los de Rosario Central en el Gigante de Arroyito, en medio del revuelo en el fútbol argentino por el título de campeón de la Liga Profesional para el equipo rosarino por terminar primeros en la tabla anual.

Tras la copa "Una estrella más para el club": el efusivo festejo de Di María sobre el título con Rosario Central

Premiación sorpresa La AFA le entregó el trofeo de 'Campeón de Liga' a Rosario Central por ser el equipo que más puntos sumó en la Tabla Anual

Luego de la polémica y las versiones cruzadas por el cónclave en AFA donde se resolvió que el Canalla sea declarado campeón el pasado jueves, los futbolistas del Pincha finalmente cumplieron con la normativa que impuso la Asociación, aunque bajo protesta. Según le informaron a TyC Sports, fue iniciativa del plantel y no de la dirigencia que comanda Juan Sebastián Verón.

"Estudiantes de La Plata":

Porque su plantel recibió de espaldas a los futbolistas de Rosario Central luego de su designación como #CampeonDeLiga pic.twitter.com/nOgCBzBR2M — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 23, 2025

La protesta de Estudiantes no impidió el festejo de los hinchas de Rosario Central. Ángel Di María levantó la Copa y celebró con su público. "Dale campeón, dale campeón...", bajó desde los cuatro costados del Gigante de Arroyito. Por otra parte, también hubo un palito a la Brujita. "El que no salta es un inglés...", cantaron.

Rosario Central levantó el TROFEO DE CAMPEÓN DE LIGA en el Gigante de Arroyito, mientras los hinchas cantaban "EL QUE NO SALTA ES UN INGLÉS". pic.twitter.com/BqmIbyn4le — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 23, 2025

Estudiantes de La Plata, que institucionalmente tiene una postura habitualmente opositora a la gestión de Claudio Tapia, había lanzado un duro comunicado luego de la decisión de AFA de otorgarle el título a Central. Desde el club platense negaron la existencia de una votación y, rápidamente, tanto Pablo Toplatense negaron la existencia de una votación y, rápidamente, tanto Pablo Tovviggino (tesorero y mano derecha de Tapia) como Matías Mariotto (presidente de Banfield), salieron al cruce.

El último cruce mediático fue este viernes. Toviggino redobló la apuesta y dio a conocer que el Pincha debía hacer un "pasillo de honor" al Canalla y apuntó contra Verón. El escándalo sumó un nuevo episodio este domingo, con la protesta de los jugadores del conjunto platense.