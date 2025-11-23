Estudiantes le amargó el festejo a Central con un golazo de Cetré y lo eliminó del Torneo Clausura

Rosario Central llegaba al Gigante de Arroyito con clima de fiesta tras consagrarse campeón de la Liga Profesional. Sin embargo, lo que debía ser una tarde de celebración terminó convirtiéndose en un golpe inesperado: Estudiantes se plantó con personalidad, aprovechó su momento y lo eliminó del Torneo Clausura.

El Pincharrata, lejos de dejarse intimidar por el pasillo de campeón y toda la polémica previa, impuso carácter y sorprendió al equipo de Ángel Di María. A los 20 minutos del complemento, Edwuin Cetré sacó un derechazo espectacular que se clavó en el arco canalla y terminó siendo el 1-0 definitivo.

Que pedazo de gol hizo Edwin Cetré. Derechazo inatajable. Gana el Pincha en Arroyito.



El equipo platense incluso tuvo que resistir más de media hora con un jugador menos, tras la expulsión de Miker Amondarain. Aun así, Central no logró quebrarlo y se quedó afuera en su propio estadio, en un partido donde la visita opacó completamente el festejo auriazul.

Con esta victoria, Estudiantes se metió en los cuartos de final del Clausura y ahora deberá medirse ante Central Córdoba, que el sábado había dejado en el camino a San Lorenzo. El campeón de Liga, por su parte, cerró una semana de contrastes: de la euforia del título a la frustración prematura en el nuevo torneo.