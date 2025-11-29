sábado 29 de noviembre 2025

Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo levantar vuelo en Qatar y terminó último en la Sprint

Colapinto terminó 20° en una carrera complicada para Alpine. Piastri ganó y achica diferencias con Norris.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colapinto_862x485

El piloto argentino Franco Colapinto no tuvo su mejor sábado en el Gran Premio de Qatar. Largando desde el pit lane a bordo del Alpine A525, nunca encontró ritmo competitivo y terminó 20°, último en la clasificación final de la carrera Sprint. Su compañero Pierre Gasly, que también partió desde boxes, concluyó 18°.

La sprint dejó un triunfo clave para Oscar Piastri, que no solo dominó con autoridad sino que además recortó puntos valiosos en la pelea por el título. El australiano se impuso sobre George Russell y Lando Norris, quien fue tercero, mientras que Max Verstappen debió conformarse con el cuarto lugar.

Con este resultado, Piastri suma 374 puntos, detrás de los 396 de Norris, su compañero en McLaren. Verstappen, tercero, quedó en 371. El Mundial sigue abierto: aún quedan dos carreras principales —Qatar y Abu Dhabi— que podrían entregar hasta 50 unidades si un piloto gana ambas.

En el caso de Colapinto, el escenario fue diferente. Tanto él como Gasly, Hamilton y Stroll partieron desde el pit lane por cambios realizados antes de la sprint. El argentino no logró enganchar el rendimiento esperado y cerró la prueba sin poder ascender posiciones. En la última vuelta, tanto él como Gasly ingresaron a boxes para montar gomas rojas, con el objetivo de evaluar el neumático blando de cara a la clasificación.

Gasly logró superar a Stroll en esa maniobra y terminó 18°, mientras que el corredor argentino completó la planilla en el último puesto.

La acción continuará este sábado desde las 15 (hora argentina) con la clasificación que definirá la grilla para la carrera principal del domingo, programada a 57 vueltas y que se largará a las 13.

