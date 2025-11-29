Baldazo de agua fría para Los Pumas: quedaron eliminados y lucharán por el quinto lugar del Seven de Dubai

Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby de siete jugadores, que este año redujo su cantidad de participantes de 12 a 8, perdieron ante Fiji (26-19) y frente a Francia (59-7) en sus primeros dos partidos en Dubai, pero vencieron a Sudafrica (19-14), quedaron terceros en su grupo y chocarán ante España por el quinto puesto.

El equipo nacional debutó ante Fiji. Si bien inició con una ventaja de 12-0 por los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos se fueron al descanso con una ventaja de 19-12. Luego de la llegada al ingoal del isleaño George Bose y de la conquista el criollo Sebastián Dubuc, los dirigidos por Santiago Gomez Cora tuvieron la chance de igualarlo en la última jugada, pero los rivales, que tenían un jugador menos, recuperaron la pelota y aseguraron la victoria por 26-19.

Frente a los europeos, la Albiceleste convirtió un solo try, mediante Santiago Vera Field. El elenco galo se floreo dominó el primer tiempo por 26-7 y se floreó en el complemento con cinco tries en cadena que decretaron el 59-7 final.

En consecuencia, Argentina necesitaba un milagro para avanzar de ronda, pero el equipo galo venció por 24-19 a los Flying Fijians y terminó con la ilusión. De todas formas, los criollos superaron por 19-14 a Sudafrica,quedaron terceros en su grupo y luchará ante España por el quinto lugar, a partir de las 04:32 de la madrugada del domingo.