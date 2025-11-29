sábado 29 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rugby

Baldazo de agua fría para Los Pumas: quedaron eliminados y lucharán por el quinto lugar del Seven de Dubai

La Selección Argentina perdió ante Fiji y frente a Francia, pero cerró con una victoria ante Sudáfrica que le permitió quedar tercero y tener derecho a competir por el quinto puesto. El rival de los Los Pumas 7's.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Los Pumas 7’s, bicampeones del Circuito Mundial de Rugby de siete jugadores, que este año redujo su cantidad de participantes de 12 a 8, perdieron ante Fiji (26-19) y frente a Francia (59-7) en sus primeros dos partidos en Dubai, pero vencieron a Sudafrica (19-14), quedaron terceros en su grupo y chocarán ante España por el quinto puesto.

Lee además
Derrota ajustada de Los Pumas. 
Rugby

Tropiezo de Los Pumas ante Inglaterra: despidieron el año con una derrota
Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas.
No tan amistoso

Duelo picante en Londres: el DT de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido

El equipo nacional debutó ante Fiji. Si bien inició con una ventaja de 12-0 por los tries de Santino Zangara y Marcos Moneta. Sin embargo, los oceánicos se fueron al descanso con una ventaja de 19-12. Luego de la llegada al ingoal del isleaño George Bose y de la conquista el criollo Sebastián Dubuc, los dirigidos por Santiago Gomez Cora tuvieron la chance de igualarlo en la última jugada, pero los rivales, que tenían un jugador menos, recuperaron la pelota y aseguraron la victoria por 26-19.

Frente a los europeos, la Albiceleste convirtió un solo try, mediante Santiago Vera Field. El elenco galo se floreo dominó el primer tiempo por 26-7 y se floreó en el complemento con cinco tries en cadena que decretaron el 59-7 final.

En consecuencia, Argentina necesitaba un milagro para avanzar de ronda, pero el equipo galo venció por 24-19 a los Flying Fijians y terminó con la ilusión. De todas formas, los criollos superaron por 19-14 a Sudafrica,quedaron terceros en su grupo y luchará ante España por el quinto lugar, a partir de las 04:32 de la madrugada del domingo.

Temas
Seguí leyendo

El Jockey viaja a Buenos Aires para medirse con la elite del seven argentino

River despidió a los héroes de Madrid: los emotivos videos

Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores

Franco Colapinto no pudo levantar vuelo en Qatar y terminó último en la Sprint

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana

Los recuerdos y emociones de dos sanjuaninos que estuvieron en el día más importante de la historia de Boca

Colapinto, crítico con Alpine: "El auto no te hace disfrutar de manejar, es lo que hay"

"Terrible mano": la polémica que todavía retumba en Pocito tras la victoria de Desamparados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
flamengo es el campeon de la copa libertadores
4° título

Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imágenes Tiempo de San Juan
Imágenes impactantes

Terrible choque en Rawson: un auto intentó pasar a otro y embistió de frente a tres motos

El chofer Juan Sisterna, el empresario Víctor Ceferino Sosa y Débora Castro. Más atrás, el juez Alberto Caballero.
Megaestafa

Desbarataron una banda que robaba las meriendas destinadas a las escuelas sanjuaninas

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson
Tragedia

Un hombre murió electrocutado mientras hacía arreglos en su casa en Rawson

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros video
Recorrido en tiempo real

No apta para emergencias: la calle sanjuanina que tiene 14 semáforos en sólo 5 kilómetros

Criminalística. Imagen ilustrativa
Tragedia vial

Un motociclista se mató al chocar contra un pilar en Pocito

Te Puede Interesar

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Por Carla Acosta
El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan video
Relevamiento

El arbolito de Navidad básico vs. el premium: cuánto sale armar cada uno en San Juan

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos
Ocurrió en la madrugada

Video impactante: así fue el terrible choque en Rawson cuando un auto se cruzó de carril y atropelló a tres motos

Extienden validez de los pases de transporte en los colectivos de la Red Tulum para personas con discapacidad.
Atención

RedTulum prorroga la validez de credenciales y pases para personas con discapacidad

Los vagones en la Estación Angaco Sud, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: los vagones en San Martín, de las bodegas al "cementerio"