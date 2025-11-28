viernes 28 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Todo listo

Conmebol definió las sedes de las finales de la Libertadores y Sudamericana

Confirmaron los estadios para las finales de los torneos continentales de la próxima temporada. ¿Cuáles son?

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Conmebol definió las sedes de las finales de los torneos continentales de la próxima temporada: Montevideo (Uruguay) recibirá el duelo decisivo de la Copa Libertadores, mientras que Barranquilla (Colombia) de la Sudamericana 2026.

Lee además
lanus y el sueno intacto de conseguir la sudamericana: horario y formacion
Final

Lanús y el sueño intacto de conseguir la Sudamericana: horario y formación
El festejo del segundo gol que marcó Martín Palermo fue captado por la cámara de Marcos Urisa, que estuvo presente en Tokio con Lisandro Peyran. Fotos: Gentileza Marcos Urisa.
Inolvidable

Los recuerdos y emociones de dos sanjuaninos que estuvieron en el día más importante de la historia de Boca

La capital uruguaya volverá a albergar el partido por el título del principal campeonato continental después de cuatro ediciones. La anterior fue en 2021, cuando Palmeiras venció por 2-1 al Flamengo en tiempo extra.

Por otra parte, Barranquilla acogerá la final de la Copa Sudamericana de 2026 y se convierte así en la primera ciudad colombiana que recibe el juego más importante del torneo continental desde que en 2019 la serie definitiva se disputa a partido único.

"¡Barranquilla, sede de la final de la Copa Sudamericana 2026! Es de inmensa alegría llevar esta final a nuestra ciudad. Gracias a Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol); a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), y a todo el comité de la Conmebol", escribió el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, en X.

El alcalde publicó un video de una reunión de la Conmebol en la que el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol señaló que el consejo de ese organismo, "en forma unánime", decidió "dar el voto de confianza para que la ciudad de Barranquilla sea sede de la final única" de la Sudamericana en 2026.

Desde que la final de la Copa Sudamericana se juega a partido único, han sido sede del juego definitivo Asunción (2019, 2024 y 2025), Córdoba (2020 y 2022), Montevideo (2021) y Maldonado (2023). A su vez, la Conmebol confirmó que Santa Cruz de la Sierra será anfitrión en 2027. La ciudad boliviana iba a albergar el duelo decisivo en la edición de 2025, pero finalmente no llegaron a tiempo con las obras y eligieron nuevamente a Asunción, donde Lanús se consagró al imponerse a Atlético Mineiro en los penales.

Temas
Seguí leyendo

Colapinto, crítico con Alpine: "El auto no te hace disfrutar de manejar, es lo que hay"

"Terrible mano": la polémica que todavía retumba en Pocito tras la victoria de Desamparados

El Jockey viaja a Buenos Aires para medirse con la elite del seven argentino

Franco Colapinto despistó, abandonó y quedó último en el GP de Qatar

Ciclismo, básquet y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

En medio de la polémica, Conmebol ratificó a Claudio Chiqui Tapia como representante ante la FIFA

Multa económica, 6 partidos a puertas cerradas y suspensión a jugadores: las sanciones a Del Bono tras la brutal agresión a Villa Hipódromo

Liga Universitaria: El Palomar se llena de emoción con partidos definitorios de las tres categorías

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El Tribunal de Disciplina emitió las sancionesa Del BonoTras la brutal agresión a Villa Hipódromo.
Violencia

Multa económica, 6 partidos a puertas cerradas y suspensión a jugadores: las sanciones a Del Bono tras la brutal agresión a Villa Hipódromo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel
Increíble

Conoce al empleado infiel que estafó a Alumetal con $85.200.000 y se salvó de ir a la cárcel

La paritaria docente se reabrió el viernes 7 de noviembre y se continúa el 5 de diciembre, con los gremios UDAP, UDA y AMET.- 
Negociación

Bono de fin de año para estatales sanjuaninos: qué dijo el ministro de Economía sobre concederlo

El alerta amarilla por tormenta apunta principalmente a los departamentos del este sanjuanino.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormenta para cinco departamentos de San Juan

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas
Con las manos en la masa

Perseguían a un sospechoso y terminaron desbaratando un desarmadero ilegal de motos en Chimbas

Confirmaron que el cuerpo hallado este jueves flotando en el mar de La Serena, en Chile, correspondía al de Alejandro Cabrera, el joven sanjuanino de 17 años que permanecía desaparecido.
Fin de la búsqueda

Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

Te Puede Interesar

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán
Mensaje

Sorpresivo enfrentamiento del intendente de Calingasta con empresarios y funcionarios por el camino de Hualilán

Por Ana Paula Gremoliche
Juan Manuel Jofré, el estafador condenado.
Embaucador preso

Un estafador que sigue cosechando condenas, ahora por dos fraudes por 17.000 dólares

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas video
Sanjuaninos por el Mundo

Coti Fiol dejó hasta su propio emprendimiento para conocer otras culturas y aprender idiomas

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes
Impacto

Alarma por robos a los tour de compras a Chile: en San Juan hay preocupación y hasta suspendieron viajes

Gentileza: Diario de Cuyo. 
Decisión

La lluvia provocó una creciente en Valle Fértil y cortaron la Ruta 510