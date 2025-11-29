River despidió a los héroes de Madrid: los emotivos videos

River oficializó las despedidas de Nacho Fernández, Milton Casco, Gonzalo “Pity” Martínez y Enzo Pérez con una serie de videos emotivos en sus redes sociales, cerrando así el ciclo de cuatro futbolistas que marcaron una era en Núñez. Después de días de rumores, charlas y confirmaciones internas, el club decidió publicar un homenaje definitivo para cada uno de ellos, luego de las primeras tibias reacciones de los jugadores a las fotos antes publicadas para decirles adiós.

El primer homenaje estuvo dedicado a Nacho Fernández, quien fue uno de los cerebros futbolísticos del ciclo más exitoso de la historia moderna del club. En la publicación, el Millonario lo despidió con un mensaje directo a su influencia en la cancha: “Cerebro del equipo y una zurda determinante, de Núñez a Madrid”. El video repasa sus goles, sus asistencias y su papel decisivo en el título más recordado de todos.

Luego llegó el turno del Pity Martínez, protagonista absoluto de la final eterna en Madrid y autor de jugadas que quedaron tatuadas en la memoria del hincha. El club eligió un texto breve pero contundente: “De goles y corridas marcadas en la historia, por Gonzalo Martínez”. Las imágenes evocan sus definiciones, su personalidad y la corrida que cerró el partido más importante en el Bernabéu.

El tercer video fue para Casco, uno de los futbolistas más queridos y regulares del ciclo de Marcelo Gallardo y quien más tiempo permaneció en el plantel. “Milton: 10 años de compromiso, sacrificio y representación del Manto Sagrado en lo más alto”, escribió La Banda en su despedida. El clip destaca su reinvención futbolística, su versatilidad y su rol como emblema silencioso durante una década.

Los tres homenajes llegan días después de que River también oficializara la salida de Enzo Pérez, a quien el club le dedicó un video especial con el mensaje: “Alma, corazón y convicción para defender estos colores. Por amor, a la gloria eterna”. Ese guiño marcó definitivamente el cierre de una generación icónica, a la que las redes oficiales decidieron despedir con la sensibilidad y el tono que los hinchas esperaban.

River inicia así una nueva etapa, con bajas de peso y el desafío de reconstruir piezas en sectores clave. Pero antes de mirar hacia adelante, el club eligió detenerse y despedir como corresponde a cuatro protagonistas de una era irrepetible.