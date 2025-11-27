Los jugadores que Gallardo ya decidió que no seguirán en River: quiénes son y qué pasará con cada caso

River volvió a los entrenamientos este jueves tras la derrota frente a Racing, y lo hizo con un panorama inquietante. Aunque al equipo ya no le quedan compromisos oficiales en 2025, sí enfrenta decisiones fuertes de cara a la próxima temporada. Marcelo Gallardo aprovechará este reinicio para comunicarles a varios jugadores que no seguirán en el club a fin de año, una lista que incluye a cuatro próceres de Madrid.

Se trata de futbolistas cuyos contratos vencen el 31 de diciembre y cuya renovación nunca estuvo en evaluación. Los nombres son contundentes: Ignacio Fernández (35), Milton Casco (37), Gonzalo “Pity” Martínez (32), Miguel Ángel Borja (32) y Enzo Pérez (39) . Todos quedarán al margen del proyecto 2026, aunque cada caso tiene matices.

El caso más delicado es el de Enzo Pérez, capitán y referente. El cuerpo técnico le propuso seguir, pero con un rol diferente: menos minutos, competencia directa en su puesto y un liderazgo similar al que ejerció Leonardo Ponzio en sus últimos años. Sin embargo, el mendocino tendría decidido cerrar su ciclo y buscar un nuevo destino.

Los otros cuatro nombres también pesan fuerte en la historia reciente del club. Cuatro fueron titulares en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid, y el Pity Martínez, autor del gol eterno, es incluso bicampeón de América. El rendimiento irregular del equipo en 2024 y 2025 desdibujó su impacto para un sector de los hinchas, pero su legado ya está grabado en la memoria riverplatense.

Entre los que no continuarán también aparece Sebastián Boselli, a quien Gallardo le avisaría que no será prioridad y al que le buscarán salida. A eso se suma la finalización del préstamo de Federico Gattoni, que regresará a Sevilla tras no lograr continuidad en Núñez. El caso de Giuliano Galoppo es distinto: no se activaron las metas para la compra obligatoria, pero River igualmente intentará adquirir su pase, mientras São Paulo pretende quedarse con Enzo Díaz y Gonzalo Tapia.

Otro punto clave es el de Paulo Díaz, cuyo ciclo en River está prácticamente concluido. El chileno, fuera de las últimas convocatorias por decisión de Gallardo, lleva seis años y medio en el club. Aunque el DT considera cerrada su etapa, el defensor tiene contrato hasta 2027, por lo que su salida dependerá de una oferta que satisfaga a todas las partes.

Finalmente, hay tres futbolistas que el club quiere retener pero que evaluarán propuestas: Facundo Colidio, Jeremías Ledesma y Fabricio Bustos. Los tres están abiertos a cambiar de aire si aparece una oferta convincente.

River, sin competencias por delante, afronta un cierre de año marcado por decisiones fuertes y con la necesidad de rearmarse para un 2026 que exigirá resultados.