miércoles 26 de noviembre 2025

Otro capítulo

El vicepresidente de River le puso más pimienta al título de Central: "No hubo votación"

A días de la polémica consagración de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025, una frase de Ignacio Villarroel reflotó el escándalo: el dirigente riverplatense aseguró que el reconocimiento “no se sometió a consideración”, en sintonía con lo denunciado por Estudiantes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Central (1)

La coronación de Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 continúa envuelta en controversias. Aunque el festejo canalla ya quedó registrado en los archivos del fútbol argentino, las formas en las que se rubricó aquella estrella siguen generando ruido. Y en las últimas horas, las declaraciones de Ignacio Villarroel -vicepresidente segundo de River- volvieron a encender el debate.

Durante la primera reunión de comisión directiva encabezada por el nuevo presidente millonario, Stefano Di Carlo, un vocal opositor pidió precisiones sobre la postura institucional del club frente al reconocimiento otorgado por AFA. La respuesta de Villarroel fue tan directa como inesperada: "River no votó porque no hubo votación. En la reunión se mencionó un reconocimiento a Rosario Central, pero no se puso formalmente a consideración".

Sus palabras sorprendieron no solo por lo contundente, sino porque el dirigente apareció en la foto oficial que difundió la Asociación del Fútbol Argentino junto a dirigentes y futbolistas del Canalla. Sin embargo, su testimonio coincide con lo expresado por Estudiantes de La Plata en sus redes. El Pincha fue tajante en su comunicado del día del anuncio: "No se realizó ninguna votación respecto del reconocimiento del título de Campeón de Liga 2025".

image

Villarroel contextualizó que la reunión del jueves pasado estaba pautada como un encuentro meramente informativo, centrado en la organización de los torneos de la próxima temporada. Según expresó, su aclaración no busca fijar una postura oficial de River, que hasta el momento no se pronunció desde sus canales institucionales sobre la resolución adoptada en la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero.

Lo que sí quedó claro durante ese encuentro es la estructura competitiva que tendrá el fútbol argentino en 2026, cuando se entregarán nueve títulos oficiales para los equipos de Primera División. Estos serán:

1. Torneo Apertura

2. Torneo Clausura

3. Campeón de Liga (mejor de la tabla anual)

4. Campeón del Año (triangular entre Apertura, Clausura y Campeón de Liga)

5. Copa Argentina

6. Trofeo de Campeones (entre campeón del Apertura y campeón del Clausura)

7. Supercopa Argentina (entre el ganador del Trofeo de Campeones y el campeón de la Copa Argentina)

8. Supercopa Internacional (entre el Campeón de Liga y el ganador del Trofeo de Campeones)

9. Recopa de Campeones (triangular entre los campeones de Copa Argentina, Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional)

