Colapinto, crítico con Alpine: "El auto no te hace disfrutar de manejar, es lo que hay"

Franco Colapinto terminó último en la clasificación del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 , un puesto por detrás de su compañero Pierre Gasly y apuntó contra el monoplaza de Alpine: “Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”.

Colapinto, quien aún no sumó puntos en la actual temporada campaña de la Máxima, continuó: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”.

Por otro lado, describió el principal problema de la escudería francesa: “Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”.

Finalmente, el pilarense de 22 años concluyó: “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”.

Por su parte, Gasly comentó que estaba "un poco decepcionado" con la última vuelta de su clasificación y comentó: "Fue muy rudo. Deberíamos estar en el puesto 16 o 15".