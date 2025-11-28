viernes 28 de noviembre 2025

Post GP de Qatar

Colapinto, crítico con Alpine: "El auto no te hace disfrutar de manejar, es lo que hay"

El pilarense no se quedó callado sobre el auto que maneja en el equipo francés y apuntó fuertemente: "No se siente rápido", dijo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Franco Colapinto terminó último en la clasificación del Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1, un puesto por detrás de su compañero Pierre Gasly y apuntó contra el monoplaza de Alpine: “Hay que enfocarse en mañana, pero está siendo un fin de semana complicado. No tener grip en las curvas rápidas complica todo y no te hace disfrutar de manejar”.

Colapinto, quien aún no sumó puntos en la actual temporada campaña de la Máxima, continuó: “Fuimos los dos muy lentos en general, estamos muy lejos. Es un auto complicado de manejar, inestable y no se siente rápido. Tenemos mucho que trabajar para mañana”.

Por otro lado, describió el principal problema de la escudería francesa: “Rompimos mucho el piso en la primera prueba libre porque tenemos mucho efecto de rebote en las curvas rápidas y los dos nos despistamos. Tuvimos que cambiarlo, pero no tenemos más y usaron uno de otra vez que tiene menos carga”.

Finalmente, el pilarense de 22 años concluyó: “Con la goma dura en la FP1 no iba mal. Hay que entender el coche, es lo que hay, lo que tenemos. Eso te saca confianza y no te da la estabilidad que necesitamos para manejar un Fórmula 1”.

Por su parte, Gasly comentó que estaba "un poco decepcionado" con la última vuelta de su clasificación y comentó: "Fue muy rudo. Deberíamos estar en el puesto 16 o 15".

