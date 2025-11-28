Franco Colapinto despistó, abandonó y quedó último en el GP de Qatar

La Fórmula 1 abrió el fin de semana del Gran Premio de Qatar con una única práctica libre -debido al formato Sprint- y Franco Colapinto tuvo un arranque cuesta arriba: el argentino terminó último (20°) en el Circuito Internacional de Lusail tras una salida de pista que lo obligó a abandonar la sesión antes de tiempo. En medio de una temporada 2025 liderada por Lando Norris, la categoría afronta su 23° carrera del año con actividad comprimida y poco margen para errores.

El piloto albiceleste terminó en la última posición después de sufrir problemas en su Alpine. Su mejor vuelta fue de 1:23.529 con neumáticos duros y, cuando buscaba mejorar con la gama blanda, se despistó y debió abortar el intento. Desde el box le informaron que el auto tenía daños y no pudo completar ninguna vuelta rápida. Pierre Gasly, su compañero, finalizó 18° con 1:22.424.

En la pelea de arriba, Oscar Piastri encabezó la tanda con un 1:20.929, seguido de su compañero Lando Norris, que marcó 1:20.982. Fernando Alonso sorprendió al meterse tercero con el Aston Martin gracias a un registro de 1:21.310, mientras que Max Verstappen, otro de los candidatos al título, terminó sexto con 1:21.504.

Cómo es el circuito del GP de Qatar de la F1

El Circuito Internacional de Lusail, ubicado en las afueras de la capital, Doha, donde se corre el Gran Premio de Qatar fue levantado inicialmente para recibir al Moto GP, competencia que desembarcó en 2004. Su construcción se terminó en un año y en 2021 llegó la Fórmula 1 allí. Dos años más tarde se firmó un contrato para que sea habitual sede por diez años, hasta 2033.

Longitud del circuito: 5.419 km

Número de vueltas: 57

Distancia de carrera: 308.611 km

Récord de vuelta: 1:22.384 (Lando Norris en 2024)

El calendario completo de la Fórmula 1

Australia | Melbourne: 14 al 16 de marzo - REALIZADO

China | Shangai: 21al 23 de marzo - REALIZADO

Japón | Suzuka: 4 al 6 de abril - REALIZADO

Bahréin | Sakhir: 11 al 13 de abril - REALIZADO

Arabia Saudita | Yedda: 18 al 20 de abril - REALIZADO

Estados Unidos | Miami: 2 al 4 de mayo - REALIZADO

Italia | Imola: 16 al 18 de mayo - REALIZADO

Mónaco | Mónaco: 23 al 25 de mayo - REALIZADO

España | Barcelona: 30 de mayo al 1° de junio - REALZADO

Canadá | Montreal: 13 al 15 de junio - REALIZADO

Austria | Spielberg: 27 al 29 de junio - REALIZADO

Reino Unido | Silverstone: 4 al 6 de julio - REALIZADO

Bélgica | Spa-Francorchamps: 25 al 27 de julio - REALIZADO

Hungría | Budapest: 1 al 3 de agosto - REALIZADO

Países Bajos | Zandvoort: 29 al 31 de agosto - REALIZADO

Italia | Monza: 5 al 7 de septiembre - REALIZADO

Azerbaiyán | Bakú: 19 al 21 de septiembre - REALIZADO

Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre - REALIZADO

Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre - REALIZADO

México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre - REALIZADO

Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre - REALIZADO

Estados Unidos | Las Vegas: 21 al 22 de noviembre - REALIZADO

Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre - EN JUEGO

Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre