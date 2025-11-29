domingo 30 de noviembre 2025

Sin chances matemáticas, Atenas y Marquesado se despidieron del Regional Amateur

El Mirasol venció 3-1 al Far West y ambos abandonaron su participación del certamen federal. Unión de Villa Krause fue el único clasificado de la Zona 9.

Este sábado arrancó la sexta y última fecha de la fase regular del Torneo Regional Amateur, en la que Atenas y Marquesado pusieron punto final a su participación en la presente edición. El encuentro, que se disputó en la cancha del Far West, terminó con un triunfo claro del Mirasol, que lo venció 3-1.

Los goles de Atenas fueron obra de Juan Tibani, Rodrigo Bronvale y Nicolás Olivera, mientras que Ignacio Gonsales marcó el único tanto de Marquesado. Con este resultado, ambos equipos sanjuaninos cierran su camino en el torneo, ya que Unión de Villa Krause había asegurado su clasificación en la fecha anterior, quedando inalcanzable en puntos para los demás.

image

El partido dejó sensaciones encontradas: mientras Atenas se va con la alegría de la victoria tras el trago amargo de la final del Reducido frente a Desamparados, Marquesado se despide de la competencia con la expectativa de mejorar para la próxima temporada.

