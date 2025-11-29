sábado 29 de noviembre 2025

4° título

Flamengo es el campeón de la Copa Libertadores

El Fla se impuso 1-0 frente al Palmeiras gracias a un gran cabezazo de Danilo. Aguantó el partido y se convirtió en el primer equipo brasileño en ganar cuatro veces el torneo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Flamengo volvió a escribir su nombre en la historia de la Copa Libertadores. Este sábado, en el estadio Monumental de Lima, el equipo brasileño se impuso 1-0 ante Palmeiras y se consagró campeón del certamen continental más importante de Sudamérica. El gol decisivo llegó gracias a un certero cabezazo de Danilo, que definió un partido muy parejo y desató la alegría de los hinchas del Mengao.

Con este triunfo, Flamengo se convirtió en el primer club brasileño en conquistar la Copa Libertadores en cuatro ocasiones, consolidándose como una de las potencias históricas del fútbol sudamericano.

La victoria también representa un golpe de autoridad en la final brasileña, ya que Palmeiras, no pudo imponerse y se quedó con las manos vacías, mientras Flamengo levanta el trofeo y vuelve a poner a sus hinchas en la cima del continente.

El gol que definió al campeón:

