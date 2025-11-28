"Terrible mano": la polémica que todavía retumba en Pocito tras la victoria de Desamparados

Después de tanto esperar, hay clasificado a la final del Torneo Clausura. Sportivo Desamparados sacó chapa, dio vuelta un resultado adverso frente a Atenas y se quedó con el boleto a la próxima instancia . Lo cierto es que en la Rinconada pegaron el grito en el cielo con dos situaciones polémicas que después se hicieron virales en redes. El descontento de los hinchas. Videos.

Fútbol sanjuanino Para alquilar balcones: Desamparados es finalista y enfrentará a Unión en la final del Clausura

La buena campaña de ambos los juntó en la final del Reducido del campeonato sanjuanino. Entregaron un partidazo en los 90 minutos y el que estuvo fino desde los doce pasos fue el equipo Puyutano, que se impuso en los penales y festejó con su gente en el Estadio Ingeniero Domingo Alberto Martín, en Trinidad. Sin embargo, en la Rinconada el clima quedó medio tenso por dos situaciones polémicas: un festejo con provocación y un penal que pidió enloquecido Pallaroni y sus dirigidos.

image Foto captura de video: Tierra Deportiva

-La primera polémica: definición y ¿mano del defensor de Desamparados?

Atenas lo ganaba 2-0, pero Sportivo no se quedó atrás y salió a cambiar la historia. A los pocos minutos pudo llegar al descuento y achicar la diferencia con el Mirasol de Luis Pallaroni. Pero lo que vino después fue un grito que se sintió hasta en La Rinconada: el juez no vio mano de Matías Gómez y siga siga. Los jugadores pocitanos y todo el banco le recriminaron la acción. Video.

Embed - Tierra Deportiva on Instagram: "LO PIDIÓ TODA LA RINCONADA Los jugadores de Atenas reclamaban penal por presunta mano de Matías Gómez ante el remate de Eduardo Bronvale Fue penal???" View this post on Instagram

Captura de pantalla 2025-11-28 181306

Captura de pantalla 2025-11-28 181328

-La segunda, una provocación que terminó en tarjeta roja:

El encuentro en Trinidad ya estaba picante y le faltaba poco para terminar. A pesar de que al equipo Víbora iba uno abajo, no se quedó atrás y fue a buscar el empate: ahí apareció Daniel Castro, que con una bomba puso el 2-2. Forzó los penales y estalló la tribuna norte.

Esta emoción quedó opacada y pasó de dulce a amarga en cuestión de segundos. Es que el jugador festejó eufórico contra los hinchas de Atenas, haciendo gestos y eso el juez no perdonó. Cartón colorado y uno menos para el Víbora, que además de quedarse con esa baja del momento, no podrá contar con él para el enfrentamiento ante Unión de Villa Krause.

Embed - Tierra Deportiva on Instagram: "UNA DE CAL Y UNA DE ARENA Daniel Castro empata el encuentro a los 39 minutos del segundo tiempo, tras su festejo vio la tarjeta roja." View this post on Instagram

Videos colaboración: Tierra Deportiva y Línea de Tres.