El Jockey viaja a Buenos Aires para medirse con la elite del seven argentino

Jockey emprende este viernes su viaje hacia Buenos Aires con un objetivo claro, que es competir en el prestigioso Torcuato Beach Seven, organizado por Hindú, uno de los clubes más influyentes del rugby nacional con sede en Don Torcuato.

Post GP de Qatar Colapinto, crítico con Alpine: "El auto no te hace disfrutar de manejar, es lo que hay"

Los mejores de Cuyo Rugby: Universitario 7s participará del Seven de las Bodegas

La invitación llega luego de un año muy positivo para el equipo sanjuanino, que peleó la reválida para ingresar a Copa de Oro y cerró la temporada como líder de su zona y segundo en la tabla general de Copa de Plata del rugby cuyano.

La presencia en este certamen será una oportunidad ideal para medir fuerzas frente a equipos de primer nivel en la modalidad de seven. El conjunto cavallino quedó ubicado en el Grupo 2 junto con Córdoba Athletic y Deportiva Francesa.

El debut será este sábado a las 11 en la cancha número 5 frente a Córdoba Athletic. El segundo partido llegará una hora más tarde contra Deportiva Francesa, en la cancha 1. Luego de estos encuentros quedarán definidos los cruces según los resultados obtenidos.

El plantel estará conformado por Santiago Jara, Santiago Trincado, Marcos Ruffa, Román Miranda, Nicolás Barrera, Ignacio Lemos, Lucas Bonilla, Francisco Cuadros, Nehuen Contrera, Bautista Videla, Mathias Andino, Juan Ignacio Frías, Thiago Ripoll, Josué Lima y Augusto Guillemain. La conducción técnica estará a cargo de Enrique Usin.

Luego de este compromiso, el conjunto de Rivadavia regresará a San Juan e iniciará su post temporada, de la mano del staff definido para el 2026, con los hermanos Alfredo y Juan Pablo Bettio, más Enrique Usín y la inclusión de Gabriel Pizarro. Además, Franco Molina será el PF y Claudia Luján la mánager del plantel superior.