Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo

La comunidad LGBTIQ+ de San Juan vivió este sábado una nueva edición de la Marcha del Orgullo, que llegó a su 16ta edición ininterrumpida en la provincia. La jornada comenzó a las 20hs en la intersección de avenida Libertador y Paula Albarracín de Sarmiento, con una previa cultural y artística que buscó convocar a la participación de la comunidad y de los vecinos de la ciudad.

Bajo el lema "Frente al odio y la violencia, más orgullo y diversidad", la movilización principal arrancó a las 22hs y recorrió distintas calles de la ciudad, generando un espacio de celebración, visibilidad y reclamo por los derechos pendientes del colectivo LGBTIQ+. La columna de participantes culminó en el Puente del Bicentenario, donde se montó un escenario para shows musicales, espectáculos artísticos y discursos relacionados con la diversidad sexual y los derechos humanos.

La Comisión Organizadora de la Semana de la Diversidad y el Consejo Provincial de la Diversidad coordinaron todas las actividades y el cronograma oficial del evento, destacando la importancia de la participación responsable y el respeto durante la jornada.

