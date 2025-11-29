sábado 29 de noviembre 2025

Conexiones que transforman

Orrego cerró "San Juan Emprende" con una fiesta de ideas, innovación y energía emprendedora

Con charlas de IA, construcción de marca y experiencias inspiradoras, el cierre del programa reunió a decenas de emprendedores en el Conte Grand para celebrar un año de crecimiento y nuevas conexiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-29 at 1.34.22 PM
WhatsApp Image 2025-11-29 at 1.34.22 PM (1)

San Juan cerró este viernes por la tarde una nueva edición de San Juan Emprende, el programa provincial destinado a fortalecer y conectar al ecosistema emprendedor. La clausura se realizó en el Centro Cultural Conte Grand y contó con la presencia del gobernador Marcelo Orrego, quien encabezó el acto acompañado por el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el presidente de la Agencia Calidad San Juan, Manuel Rodríguez; y el director de Pymes y Emprendedores, José Carpino, además de funcionarios, emprendedores y público en general.

Bajo el lema “Conexiones que transforman”, el encuentro fue organizado por la Dirección Pymes y Emprendedores y la Agencia Calidad San Juan, dependientes del Ministerio de Producción. El objetivo: celebrar el cierre del programa con una jornada de inspiración, aprendizaje y creación de redes.

Durante su intervención, Orrego destacó la esencia del espíritu emprendedor y compartió una anécdota personal:

“Emprender tiene que ver con una cultura de vida. Todo comienza con una idea que se transforma en acción, esa acción en un hábito y luego en una cultura. Los emprendedores no duermen para descansar, sino para seguir soñando”.

Recordó sus primeros pasos vendiendo bolsas de residuos a los 12 años:

“Ahí se me fue el miedo de tocar puertas. Sentí por primera vez que estaba haciendo algo por mí mismo”.

Un programa que busca transformar el ecosistema emprendedor

WhatsApp Image 2025-11-29 at 1.34.22 PM (1)

La edición que culminó este 28 de noviembre tuvo como propósito consolidar un ecosistema emprendedor dinámico, conectado y con visión colectiva. El programa promovió la inspiración, la reflexión y la articulación entre emprendedores, profesionales y actores estratégicos de la provincia.

La jornada final fue una verdadera fiesta del emprendedurismo sanjuanino, con entrada libre y gratuita, y propuestas orientadas a brindar herramientas reales a quienes buscan impulsar sus proyectos.

Charlas, aprendizaje y experiencias

Entre los contenidos de la jornada se abordaron herramientas de Inteligencia Artificial, branding, comunicación estratégica, liderazgo y experiencias inspiradoras.

Los expositores destacados fueron:

  • Miguel Ángel Alessi, referente del estilismo argentino y coach, en la entrevista “El arte de emprender”.

  • Magu Colque, especialista en branding, con la charla “Construí una marca que abra puertas”.

  • Facundo Cereceda y Hernán Orihuela, contadores y emprendedores tecnológicos, con “Transformar para crecer: emprender con IA”.

También se realizó la entrevista “Liderazgo que impulsa nuevos emprendimientos”, enfocada en habilidades clave para quienes comienzan a emprender.

Networking, sorteos y un cierre con música

Además de las charlas, el evento incluyó un espacio formal de networking, donde emprendedores pudieron conectarse, intercambiar ideas y generar oportunidades de colaboración. Hubo también sorteos, regalos exclusivos y un after con DJ en vivo, bebidas y ágape para dar un cierre distendido a la jornada.

La entrada fue gratuita, con un condimento solidario: los asistentes fueron invitados a aportar un alimento no perecedero.

San Juan Emprende cerró así una edición que volvió a poner en foco el valor del talento local, las ideas que se transforman en proyectos y el poder de las conexiones que hacen crecer a la comunidad emprendedora.

