miércoles 26 de noviembre 2025

Desde Alemania llegó el primer viajero que cruzó por el Paso de Agua Negra en la nueva temporada

Samuel, quien recorre Sudamérica en bicicleta, se convirtió en el primer viajero de la temporada 2025-2026 en cruzar por el camino internacional, justo en el día de su reapertura oficial. Tras esperar tres jornadas en la cordillera, inició su paso hacia Chile en medio del renovado impulso binacional del corredor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
samuel alemania paso agua negra san juan chile

El renovado movimiento en el Paso Internacional de Agua Negra ya tiene una postal inaugural. Se trata de Samuel, un joven alemán que recorre Sudamérica en bicicleta desde hace meses, se convirtió en el primer viajero en cruzar la cordillera por este corredor en la temporada 2025-2026. Había esperado tres días en la base del paso, acampando entre el viento seco de la precordillera y el vaivén de los vehículos oficiales que ultimaban detalles para la reapertura.

¡ya esta habilitado el paso de agua negra! orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas
Nueva temporada

¡Ya está habilitado el Paso de Agua Negra! Orrego estuvo presente junto con autoridades sanjuaninas y chilenas
Paso de Agua Negra.
Vamos pa' la playa

Abre el Paso de Agua Negra: todo lo que tenés que saber para viajar a Chile en paz

El cicloturista viene pedaleando desde Santiago de Chile, luego de un extenso recorrido que lo llevó por Bolivia, la Puna y la Ruta 40 hasta llegar a San Juan. Eligió Agua Negra por el desafío que representa la altura y las condiciones de montaña. “Es un lugar muy especial para cruzar”, comentó brevemente, mientras ajustaba las alforjas de la bicicleta que lleva su carpa, herramientas y provisiones básicas.

Su cruce coincidió con la reciente habilitación oficial del paso, que este miércoles 26 de noviembre volvió a operar tras el acto encabezado por el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, y su par de la Región de Coquimbo, Cristóbal Juliá de la Vega. La ceremonia en el Hito fronterizo marcó el inicio de una nueva temporada en un corredor que, año tras año, gana protagonismo tanto por el movimiento turístico como por los proyectos comerciales que buscan consolidarse.

Las autoridades presentaron, además, una serie de mejoras en el complejo argentino: desde mayor conectividad y refuerzos energéticos hasta la habilitación de un helipuerto para emergencias. Del lado chileno, la expectativa está puesta en aprovechar el flujo creciente de visitantes y avanzar en la integración económica, que ya tuvo pruebas piloto con transporte de cargas y que este verano podría sumar productos que lleguen al mercado argentino.

Mientras avanzan conversaciones por vuelos directos entre San Juan y La Serena, y se analizan alternativas para mejorar los tramos de ripio -incluida la aplicación de bischofita para estabilizar la calzada-, el primer cruce de la temporada quedó en manos de un viajero solitario. Samuel, con su bicicleta cargada y el entusiasmo intacto, resumió lo que lo impulsa a seguir: “Estoy muy feliz de estar en estas montañas”.

Viniciuz Scofield compartió los motivos por los que San Juan es una provincia que merece ser visitada.
Relato de una experiencia

¿Vale la pena visitar San Juan?: el reel de un influencer brasilero que es furor en Instagram

Por Redacción Tiempo de San Juan

