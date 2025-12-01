lunes 1 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Negociaciones

Santilli ya sumó la voluntad de un gobernador radical, y ahora va por la de un peronista

El ministro del Interior Diego Santilli continúa su serie de reuniones con gobernadores para acordar los apoyos legislativos necesarios para la aprobación del presupuesto y el paquete de reformas de Javier Milei.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diego Santilli y el gobernador radical correntino, Gustavo Valdes

Diego Santilli y el gobernador radical correntino, Gustavo Valdes

El ministro del Interior, Diego Santilli, ha intensificado su gira federal en busca de los consensos necesarios para que el Gobierno del presidente Javier Milei pueda aprobar en el Congreso el Presupuesto 2026 y un paquete de reformas estructurales. Santilli visitó Corrientes este lunes y consiguió el apoyo del gobernador saliente, Gustavo Valdés, "para el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva", dos de las iniciativas centrales que el Gobierno quiere tratar en sesiones extraordinarias.

Lee además
orrego y santilli, juntos otra vez: volvieron a reunirse en medio del conclave de la mesa del cobre en mendoza
En territorio cuyano

Orrego y Santilli, juntos otra vez: volvieron a reunirse en medio del cónclave de la Mesa del Cobre en Mendoza
santilli y adorni se reparten turismo, ambiente, y deportes: ¿y scioli?
Gabinete

Santilli y Adorni se reparten Turismo, Ambiente, y Deportes: ¿Y Scioli?

La reunión, que se extendió por "casi dos horas" en la Casa de Gobierno correntina, es parte de los 20 encuentros bilaterales que el ministro prevé completar con mandatarios provinciales. Durante el encuentro, ambos dirigentes se mostraron de acuerdo en establecer una agenda de trabajo común “orientada a generar condiciones de crecimiento y prosperidad en la provincia y a lo largo y ancho del país”. Asimismo, coincidieron "en la importancia de que el Congreso apruebe la Ley de Presupuesto 2026 y destacaron la necesidad de 'concretar la reforma impositiva y la ley que propone una modernización laboral para la Argentina'”.

La estrategia del Gobierno apunta a blindar el apoyo de los distintos gobernadores para "sancionar en sesiones extraordinarias el Presupuesto 2026, preservar el equilibrio fiscal y acelerar el tratamiento de los proyectos vinculados con las reformas laboral, penal y tributaria". La administración libertaria busca "aprobar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral durante el mes de diciembre, además del resto del temario en febrero". La importancia del acuerdo con Corrientes radica en que "los votos que responden a Valdés, un diputado y tres senadores nacionales, serán decisivos para la pulseada parlamentaria que se viene", especialmente para la "conflictiva reforma laboral".

En la previa de la reunión, desde Corrientes se hizo notar que "A nadie le conviene que este gobierno siga sin Presupuesto y maneje los gastos de manera discrecional". El gobernador Valdés, cuya influencia se extiende sobre un diputado y tres senadores nacionales, aprovechó la visita de Santilli para reiterar reclamos históricos a la Nación. Valdés estimó que la deuda asciende a "300 mil millones de pesos entre todo concepto", cifra que incluye partidas adeudadas en concepto de regalías por Yacyretá, cajas previsionales no transferidas y ATN. El mandatario advirtió que ha "puesto demandas en la Corte Suprema de la Nación" para recuperar estos recursos, asegurando que “Tenemos que seguir trabajando fuerte para que todas esas demandas que hemos interpuesto ante la Corte podamos tener respuestas favorables porque son recursos que le corresponden a la provincia de Corrientes para lograr su desarrollo”. Ante la complejidad fiscal, Santilli planteó que “La frazada es corta. El 85% del gasto nacional es jubilación, salud y educación. Por eso es necesario crecer y crecer”.

La gira del ministro del Interior abarcó ya encuentros con Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Río Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero), entre otros.

Para esta semana, Santilli tiene previsto recibir al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. El ministro también recibirá este viernes en Casa Rosada al peronista Sergio Ziliotto, de La Pampa, un gobernador con juego propio que viene de presentar un Presupuesto local "de resistencia" ante el ahogo financiero que sufre su distrito. Ziliotto asistirá a la Ciudad de Buenos Aires para una audiencia en la Corte Suprema de Justicia por un reclamo de deuda previsional, estimando que la deuda de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con su provincia "llega a $400.000 millones". Para completar las citas con los 20 gobernadores, quedan pendientes el puntano Luis Poggi y el santafesino Maximiliano Pullaro, quien anticipó que "no tiene intenciones de concretar una reunión si no hay respuesta a los reclamos".

Temas
Seguí leyendo

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento

Verón le agradeció a Milei por el apoyo en su pelea contra la AFA

Insólita polémica entre la dirigencia rural y una diputada peronista que quiere poner un impuesto "a los gases vacunos"

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El Gobierno anunció que enviará al Congreso el proyecto de reforma del Código Penal: cuáles son los principales puntos

Pusieron en funciones al nuevo jefe de la Zona Sanitaria I de San Juan

El Gobierno de San Juan asegura ayuda alimentaria para 120 mil familias sanjuaninas

Cannabis en San Juan: guiño nacional para el aceite medicinal y la propuesta que hizo la provincia para controlar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

A la derecha, Miguel Sosa, el más afectado.
Reacciones

"Bestia inhumana": qué dijo la familia de los motociclistas atropellados violentamente en Rawson

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente
Su historia

De un potrero de Chimbas al ascenso del fútbol italiano: quién es el Picante Galván, el delantero que se muda con sus goles al viejo continente

Una mujer sanjuanina murió en Mendoza tras volcar en su auto. Su pareja, quedó gravemente herida.
Tragedia

Una pareja sanjuanina volcó en Mendoza: la mujer falleció y el hombre está grave

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas
Lo último

Choque frontal de un auto y tres motos en Rawson: el grave parte médico de los protagonistas

Te Puede Interesar

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede
Robo

Golpe al boxeo sanjuanino: mientras intentan reconstruir la Federación, delincuentes arrasaron con la sede

Por Redacción Tiempo de San Juan
Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara
Patronales

Mogna, el pueblo que resiste, espera para este jueves más de 15 mil personas para la Fiesta de Santa Bárbara

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

Una familia de Rivadavia quedó en la calle por un incendio que habría sido intencional
Siniestro

Una familia de Rivadavia quedó en la calle por un incendio que habría sido intencional

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera