Pusieron en funciones al nuevo jefe de la Zona Sanitaria I de San Juan

Este lunes, el médico Andrés Escudero fue puesto en funciones como nuevo jefe de la Zona Sanitaria I, durante un acto encabezado por el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, quien le entregó la resolución que oficializa su designación.

Escudero es médico clínico y fue director del hospital Marcial Quiroga, además de sub jefe de Clínica Médica en ese mismo centro de salud. Al tomar el cargo, señaló que la función implica “mucho trabajo y esfuerzo”, teniendo en cuenta la dimensión de la zona sanitaria y la variedad de centros y equipos que la integran.

Es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo su título en 1998 y luego una maestría en Administración y Gerencia en Servicios de Salud. Realizó su residencia en Clínica Médica en el Hospital Italiano de Córdoba, institución en la que fue jefe de residentes y médico de planta entre 2003 y 2007. También integró la cátedra de Medicina II del Hospital Nacional de Clínicas y fue profesor adjunto de Fisiopatología y Medicina III en la Universidad Católica de Cuyo.

Durante la ceremonia, el ministro Dobladez destacó la trayectoria del profesional y afirmó que confían en su capacidad para desempeñar el cargo.