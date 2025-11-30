domingo 30 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Chile

Así fue el último adiós al sanjuanino fallecido en el mar de La Serena

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga despidió sus restos este sábado en La Serena, tras once días de búsqueda en las costas de Coquimbo. El hallazgo del cuerpo cerró un operativo complejo que mantuvo en alerta a equipos de rescate. Los mensajes en las redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La familia de Alejandro Cabrera Iturriaga, el joven sanjuanino de 17 años que desapareció en las aguas de Coquimbo y cuyo caso mantuvo en vilo a dos países durante once días, despidió sus restos este sábado en Chile. Desde la mañana hasta la tarde se realizó el velatorio en el crematorio Serenity, en La Serena, donde allegados y conocidos se acercaron para acompañar a sus seres queridos en un momento marcado por el dolor y el cierre de una búsqueda que había comenzado el 18 de noviembre.

Lee además
pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de la serena
Pese a una intensa búsqueda

Pozones y corrientes: los motivos que mantuvieron oculto el cuerpo del sanjuanino fallecido en el mar de La Serena
el hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en la serena, en el foco de los medios nacionales
Repercusiones

El hallazgo del cuerpo del sanjuanino desaparecido en La Serena, en el foco de los medios nacionales

Mientras tanto, sus familiares también expresaron su despedida a través de las redes sociales. “Hoy cierra una etapa, fue dejar en Dios su inmensa voluntad”, escribieron en un mensaje que reflejó la mezcla de tristeza y alivio tras la confirmación del hallazgo del cuerpo.

image
image

Un caso que conmovió a ambos lados de la cordillera

La historia de Alejandro tuvo un fuerte impacto tanto en San Juan como en la región chilena de Coquimbo. El adolescente había sido arrastrado por una ola en la zona de Cuatro Esquinas, en la Avenida del Mar, mientras se encontraba en la playa. Desde ese momento, se inició una intensa búsqueda encabezada por la Armada de Chile, que se extendió día tras día debido a las complejas condiciones del área.

El cuerpo fue encontrado el jueves por una lancha patrullera de Coquimbo, a unos 500 metros del punto central donde se había concentrado el operativo. La localización en un sector inesperado, según explicaron las autoridades, fue una de las razones que prolongó el esfuerzo de los rescatistas.

Un área marítima especialmente compleja

El capitán de Puerto de Coquimbo, Daniel Sarzosa, detalló que la zona donde Alejandro desapareció presenta características oceanográficas irregulares que complican cualquier búsqueda. Se trata de un sector con corrientes submarinas cambiantes, movimientos de agua bajo la superficie y profundos pozones de entre 5 y 20 metros que pueden retener o desplazar cuerpos durante varios días.

“Fue una serie de factores, como las corrientes del lugar, que pudieron haber estado moviendo el cuerpo bajo la superficie. También hay pozones muy pronunciados en el fondo”, explicó el oficial durante el operativo.

image

Los equipos de rescate -buzos, salvavidas, personal especializado y bomberos de La Serena- revisaron algunos de los pozones hasta cinco veces, con apoyo tecnológico del Cuerpo de Bomberos local. Sin embargo, la dinámica del fondo marino, influida por las mareas y las variaciones diarias del oleaje, hizo que el cuerpo no emergiera en los lugares previstos.

La Armada esperaba que, como ocurre habitualmente, el cuerpo saliera a la superficie alrededor del séptimo día, posiblemente en sectores cercanos como Punta Teatinos o Peñuelas. Pero nada de eso ocurrió. Finalmente, Alejandro emergió al día once y justo frente al mismo punto donde desapareció, un comportamiento que los especialistas calificaron como poco habitual para esa playa.

Un operativo que nunca se detuvo

Aunque la búsqueda oficial se había reducido para optimizar recursos, desde la Armada aclararon que nunca se interrumpió. “El gobernador marítimo dispuso que nuestras patrullas siguieran funcionando y rebuscando”, señaló Sarzosa. Fue una de esas patrulleras la que detectó el cuerpo el jueves, permitiendo cerrar un operativo que sumó a bomberos, personal municipal, salvavidas, pescadores, surfistas y vecinos que colaboraron solidariamente.

Tras el hallazgo, el capitán informó personalmente a la familia para evitar la difusión prematura de la noticia y acompañarlos en un momento especialmente sensible. La participación de múltiples equipos y la coordinación permanente permitieron que la búsqueda se extendiera más allá de los plazos habituales.

Un llamado a extremar cuidados ante el verano

Con el inicio de la temporada estival, las autoridades chilenas insistieron en la necesidad de extremar precauciones en las playas del litoral. “La idea es que de este trágico accidente saquemos lecciones. Hay que respetar el mar. Muchas veces se olvidan los riesgos”, advirtió Sarzosa.

Temas
Seguí leyendo

Condenaron a un sanjuanino por tener material pornográfico infantil y abusar de su nieta

Sanjuanino desaparecido en La Serena: qué se sabe sobre el cuerpo encontrado

Cómo llegan la aceituna y el aceite de oliva sanjuanino a su día: vaivén de precios y la cosecha que viene

El recuerdo imborrable de un sanjuanino que compartió 'vestuario' con Diego Maradona: "Era humilde, infinito"

"Hasta que Dios nos reúna": el video de la familia del sanjuanino desaparecido en La Serena y la suelta de globos

Video: el sentido homenaje de la familia del sanjuanino desaparecido en la playa de La Serena

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile

Caos por tormenta invernal en EEUU: cientos de vuelos cancelados y choques masivos en carreteras

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
caos por tormenta invernal en eeuu: cientos de vuelos cancelados y choques masivos en carreteras
Preocupación

Caos por tormenta invernal en EEUU: cientos de vuelos cancelados y choques masivos en carreteras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó
En Córdoba

Un cumpleaños terminó en tragedia: un nene de 5 años cayó a una pileta y se ahogó

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes
Una pesadilla

En cuestión de horas, un hostigador fue condenado dos veces: no deja en paz a su expareja, que vive un calvario hace un mes

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan
Alivio

Domingo, fresquito y de ¿chaparrones?: así estará el tiempo en San Juan

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo
Mucho brillo

Las calles de San Juan se llenaron de color y diversidad en la 16ta Marcha del Orgullo

Quién es Gregorio26270, el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok video
Historia

Quién es "Gregorio26270", el vendedor ambulante sanjuanino que pasó de la obra y la calle a ser furor en TikTok

Te Puede Interesar

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera
Fútbol sanjuanino

De la ilusión a la gloria: Defensores de Argentinos venció a Villa Hipódromo y ascendió por primera vez a Primera

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos video
Tiempo Pregunta

Los sanjuaninos revelaron cómo llegan a fin de año: estrés, fiestas y objetivos cumplidos

Foto: Club Sportivo Desamparados.
Adiós al ascenso

Desamparados perdió ante Peñaflor y quedó eliminado del Regional Amateur; Alianza superó a Colón y accedió a la siguiente ronda

Ani, con un top verde y una hermosa sonrisa en el centro de la imagen, durante uno de los encuentros que ha tenido con el programa Pantera.
Un viaje hacia una misma

Las sanjuaninas y una llamativa cita con la sensualidad

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis
Torneo Clausura

En La Bombonera, Boca derrota a Argentinos y busca el pase a semis