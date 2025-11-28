En Chile afirman que hay un buen diálogo con San Juan por las veranadas

El proceso de coordinación para concretar las veranadas 2025-2026 entre la Región de Coquimbo y San Juan avanza conforme a lo programado. Los equipos técnicos de ambos gobiernos trabajan en la redacción final del acta binacional que formalizará los acuerdos y establecerá las reglas para el ingreso del ganado chileno a la precordillera argentina durante la próxima temporada estival.

Un viaje horrible Asaltaron a un tour de compras argentino en Chile, les robaron hasta los documentos y ahora están varados

Fin de la búsqueda Confirmaron que el cuerpo hallado en el mar chileno es Alejandro, el sanjuanino de 17 años

El delegado presidencial de Coquimbo, Galo Luna, confirmó que existe un preacuerdo con el gobierno sanjuanino, el cual debe quedar plasmado en el documento definitivo. Explicó que el acta es clave porque fija “las reglas del proceso, como la cantidad de animales que puede ingresar y el pago del peaje, que es el derecho para usar los pastos y campos del Valle Alto de Calingasta”, según informó el diario El Día de Chile.

Luna detalló que el documento se encuentra en su fase final de elaboración. Señaló que esperan recibir en los próximos días la propuesta desde San Juan para avanzar con las revisiones formales, que generalmente implican ajustes jurídicos, y proceder luego a la firma. El funcionario destacó además que el diálogo ha sido fluido y que Argentina solicitó informes sectoriales -como los ambientales y los del SENASA, equivalente al SAG chileno- para completar el proceso administrativo.

image

Respecto al número de animales que podrán cruzar la frontera, indicó que la cifra quedará consignada en el acta. Aun así, adelantó que las conversaciones preliminares apuntan a mantener parámetros similares a los de la temporada anterior, cuando el flujo bordeó las 50 mil cabezas.

Voces desde San Juan

En Argentina, la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, confirmó el avance del trabajo bilateral. Consultada por la prensa local, indicó que aún no existe un texto definitivo para firmar y que ambas partes continúan ajustando los últimos elementos. “Se está trabajando, se está estudiando. Apenas esté listo el convenio revisado por las autoridades tanto de Argentina como de Chile, se firmará si estamos todos de acuerdo”, afirmó.

Sarmiento también se refirió a la controversia de la temporada pasada por un presunto exceso de ganado chileno y multas que finalmente no se cursaron. Aseguró que este año se reforzarán los procedimientos y señaló que “estamos trabajando para que el control se haga de modo efectivo, donde la parte chilena también pone su voluntad al respecto”.

Luna y Sarmiento coincidieron en que el proceso ha sido constructivo. El delegado presidencial valoró especialmente la “muy buena conversación” y la intermediación del gobernador regional de Coquimbo con su par de San Juan para destrabar requisitos y avanzar en los acuerdos.

Las cifras finales de animales, las condiciones del tránsito y los valores del peaje serán informados públicamente una vez que ambos gobiernos ratifiquen el acta binacional.

image

Tradición de siglos

Las veranadas son una práctica tradicional de pastoreo que se desarrolla en zonas cordilleranas durante el verano, cuando la disponibilidad de agua y pastos es mayor. Ganaderos y crianceros trasladan a sus animales a estos territorios de altura para asegurar su alimentación durante la temporada seca. En Chile, esta actividad se concentra entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía y moviliza ovejas, cabras, bovinos, caballos, mulas y perros pastores, en un sistema trashumante que se mantiene desde tiempos ancestrales.

Antecedentes de la temporada pasada

La primera etapa de control de las Veranadas 2024-2025 concluyó el 23 de diciembre de 2024 en la cordillera de Calingasta. La Secretaría de Ambiente de San Juan encabezó la campaña, que se desarrolló entre el 18 y el 23 de ese mes, con un equipo de inspectores y biólogos dedicados a evaluar las condiciones de ingreso de los crianceros chilenos y verificar el cumplimiento del acuerdo binacional. Se inspeccionaron rucos y distintos sectores de los Altos Valles, y se coordinó el trabajo con áreas provinciales vinculadas a residuos y biodiversidad. Están previstas nuevas campañas en enero y febrero, además de una última revisión al finalizar la temporada.

Semanas antes, el 20 de noviembre de 2024, se había confirmado que, tras cinco años de suspensión por la pandemia y la sequía, los crianceros chilenos volverían a trasladar su ganado a los valles cordilleranos sanjuaninos. En esa ocasión, un representante de los superficiarios afirmó que se utilizarían drones para supervisar el ingreso de animales y reforzar los controles. También se estableció que los animales debían ser previamente desparasitados por el SAG, y se implementaron medidas estrictas de fiscalización del lado argentino.