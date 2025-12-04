jueves 4 de diciembre 2025

Para estallar de risa

"Matafuegos", "té con leche" y "escombro": los mejores apodos para usar con tus amigos en el fútbol 5

En las redes sociales compartieron los apodos más creativos del fútbol 5. Los usuarios reconocieron en cada sobrenombre a algún amigo del equipo y reavivaron el clásico humor de las canchas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
apodos amigos futbol 5

Los grupos de fútbol 5 en Argentina siempre tienen algo en común: nadie se salva de un apodo. En las redes compartieron videos que reunieron algunos de los sobrenombres más creativos -y despiadados- que suelen aparecer en las canchas del país. En los comentarios se conoció que todos, absolutamente todos, tienen un amigo que encaja perfecto en uno de ellos.

En el fútbol 5, el apodo aparece sin aviso: alguien lo dice, se ríen todos y queda sellado para siempre. Puede nacer por una jugada fallida, por el estado físico, por un parecido o simplemente porque “le calza justo”.

Los apodos más comentados

Entre los que más repercusión tuvieron aparecen verdaderas joyas del ingenio futbolero:

  • “Matafuego”: siempre está “por si acaso”.
  • “Té con leche”: no suma ni resta.
  • “Escombro”: donde lo pongas, estorba.
  • “Abeja”: pega un pique y queda destruido.
  • “Palestina”: “no tiene Estado”.
  • “Camino de Cintura”: está completamente roto.
  • “Viagra mal hecha”: no levanta una.
  • “Cajero automático”: vive en el banco.
  • “CD trucho”: termina arruinando al equipo.
  • “Luz alta”: lo usan solo cuando falta gente.
  • “Asado con cuero”: imposible de dar vuelta.
  • “Orégano”: entra solo “para darle un gustito”.

Y no faltan otros clásicos: “la cebolla”, porque hace llorar al rival; “pintura barata”, el arquero al que hay que “pasarle dos manos”; o “escombro”, que incomoda en cualquier parte de la cancha.

