miércoles 3 de diciembre 2025

El detalle

La Selección Sanjuanina de Futsal viajó por el título Nacional: grupos, fixture y jugadoras convocadas

El campeonato se disputará desde el jueves 4 al lunes 8 de diciembre, en la ciudad de Rosario. Todo lo que tenés que saber.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Este martes por la noche, la Selección Sanjuanina de futsal femenino partió rumbo a Santa Fe para participar en la primera edición del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas. La delegación representante de Liga Sanjuanina de Fútbol partió desde las puertas del estadio cubierto Aldo Cantoni.

El campeonato se disputará desde el jueves 4 al lunes 8 de diciembre 2025, en la ciudad de Rosario. Todos los partidos se jugarán en el microestadio del Club Atlético Newell’s Old Boys

Tras el sorteo de la fase de grupos, la Sanjuanina quedó integrada en la Zona A. Sus rivales en la primera ronda serán Rosarina, Tucumán y Posadas de Misiones. En el Grupo B jugarán entre sí Santa Elena de Entre Ríos, Ushuaia, Bariloche y Villa Mercedes de San Luis.

El selectivo sanjuanino, que dirige Marcelo Vega, debutará el jueves 4 a las 13:30 horas ante Tucumán. La segunda fecha será el viernes 5, desde las 19hs, frente a Posadas. Y el tercer partido el sábado 6, desde las 21hs, frente a las locales de Rosarina.

A continuación, el listado completo de las jugadoras integrantes del plantel:

01- Rosa del Carmen Álvarez (Club Minero), 02- Ruth Elizabeth Garín (Colón Junior), 03- Evelin Alejandra Gutiérrez (La Gloria), 04- Sofía Celeste Oliva (Palermo), 05- Paula Martina Sosa (La Gloria), 06- Evelyn Magalí Ribes (Club Minero), 07- Gianella Nahir Castan (Palermo), 08- Cecilia Villafañe Quiroga (Juventud Rivera), 09- Virginia Andrea Jofré (La Gloria), 10- Melany Alejandra Lela (La Gloria), 11- María Guadalupe Gómez (Palermo), 12. Karen Romina Galeote (La Gloria), y 13- Yazmín Guadalupe Chaparro (Colón Junior).

Por último, vale remarcar que todos los partidos del Torneo Nacional de Selecciones de Ligas se transmitirán en vivo. Los interesados deben seguir el streaming de Consejo Federal del Fútbol Argentino en YouTube.

Acto inaugural (jueves 04 a las 19:30): www.youtube.com/watch?v=s_8gsWsaewI

Fecha 1: Sanjuanina vs. Tucumán (jueves 04 a las 13:30): www.youtube.com/watch?v=vLD9FpZIWuc

Fecha 2: Sanjuanina vs. Posadas (viernes 05 a las 19:00): www.youtube.com/watch?v=xnYPUhrrVXA

Fecha 3: Sanjuanina vs. Rosarina (sábado 06 a las 21:00): www.youtube.com/watch?v=Y77aVG3vF2A

