miércoles 3 de diciembre 2025

Vóley

San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre

La provincia volverá a recibir un Tour de LVA después de tres años, ya que la última vez había sido en noviembre de 2022. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
4398e6e0-c073-460e-9011-1ce72d7c2b9c

UPCN San Juan Vóley será anfitrión del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputará del 4 al 7 de diciembre en el estadio del club, con entrada libre y gratuita para todas las jornadas.

La provincia volverá a recibir un Tour de LVA después de tres años, ya que la última vez había sido en noviembre de 2022.

Durante cuatro días, el estadio de Los Cóndores, ubicado en General Acha 2550 Sur, Rawson, concentrará el nivel más alto del vóley argentino, con 14 partidos que reunirán a los 10 equipos de la LVA y en jornadas que incluirán tres y hasta cuatro encuentros por día.

UPCN afrontará tres compromisos exigentes:

Jueves 4 - 21:00: vs Vélez Sarsfield

Sábado 6 - 21:00: vs Defensores de Banfield

Domingo 7 - 21:00: vs San Lorenzo

El equipo sanjuanino, que marcha segundo en la tabla de posiciones, buscará sumar los 9 puntos en juego, sostener su protagonismo en la certamen y aprovechar el impulso de su público, en un reencuentro que será especial.

Cronograma del Tour 3 - San Juan

Jueves 4 de diciembre

11:00 – Boca vs Tucumán de Gimnasia

15:00 – San Lorenzo vs Defensores de Banfield

18:00 – Waiwen Vóley vs Ciudad Vóley

21:00 – UPCN vs Vélez Sarsfield

Viernes 5 de diciembre

15:00 – River Plate vs Monteros Vóley

18:00 – San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia

21:00 – Boca Juniors vs Waiwen Vóley

Sábado 6 de diciembre

15:00 – River Plate vs Vélez Sarsfield

18:00 – Monteros Vóley vs Ciudad Vóley

21:00 – Defensores de Banfield vs UPCN Vóley

Domingo 7 de diciembre

11:00 – Waiwen Vóley vs Vélez Sarsfield

15:00 – Ciudad Vóley vs Tucumán de Gimnasia

18:00 – Monteros Vóley vs Defensores de Banfield

21:00 – UPCN Vóley vs San Lorenzo

