San Juan, sede del Tour 3 de la Liga Argentina: cuatro días, 14 partidos y entrada libre

UPCN San Juan Vóley será anfitrión del Tour 3 de la Liga de Vóleibol Argentina, que se disputará del 4 al 7 de diciembre en el estadio del club, con entrada libre y gratuita para todas las jornadas.
La provincia volverá a recibir un Tour de LVA después de tres años, ya que la última vez había sido en noviembre de 2022. Todos los detalles.
Durante cuatro días, el estadio de Los Cóndores, ubicado en General Acha 2550 Sur, Rawson, concentrará el nivel más alto del vóley argentino, con 14 partidos que reunirán a los 10 equipos de la LVA y en jornadas que incluirán tres y hasta cuatro encuentros por día.
UPCN afrontará tres compromisos exigentes:
Jueves 4 - 21:00: vs Vélez Sarsfield
Sábado 6 - 21:00: vs Defensores de Banfield
Domingo 7 - 21:00: vs San Lorenzo
El equipo sanjuanino, que marcha segundo en la tabla de posiciones, buscará sumar los 9 puntos en juego, sostener su protagonismo en la certamen y aprovechar el impulso de su público, en un reencuentro que será especial.
Cronograma del Tour 3 - San Juan
Jueves 4 de diciembre
11:00 – Boca vs Tucumán de Gimnasia
15:00 – San Lorenzo vs Defensores de Banfield
18:00 – Waiwen Vóley vs Ciudad Vóley
21:00 – UPCN vs Vélez Sarsfield
Viernes 5 de diciembre
15:00 – River Plate vs Monteros Vóley
18:00 – San Lorenzo vs Tucumán de Gimnasia
21:00 – Boca Juniors vs Waiwen Vóley
Sábado 6 de diciembre
15:00 – River Plate vs Vélez Sarsfield
18:00 – Monteros Vóley vs Ciudad Vóley
21:00 – Defensores de Banfield vs UPCN Vóley
Domingo 7 de diciembre
11:00 – Waiwen Vóley vs Vélez Sarsfield
15:00 – Ciudad Vóley vs Tucumán de Gimnasia
18:00 – Monteros Vóley vs Defensores de Banfield
21:00 – UPCN Vóley vs San Lorenzo