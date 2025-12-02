San Martín tentó a un técnico experimentado del ascenso: quién es

San Martín se mueve rápido en un panorama deportivo complejo. Tras el descenso y con un plantel que quedará prácticamente desmantelado, la Comisión Directiva del Verdinegro activó varios frentes a la vez: resolver los contratos de los jugadores que aún siguen vinculados, definir el presupuesto para la próxima temporada y, sobre todo, cerrar cuanto antes al nuevo entrenador que deberá encarar la reconstrucción.

En ese marco, la dirigencia habría mantenido conversaciones formales con Ariel Martos, ex técnico de San Martín de Tucumán. Según informó Cristofer Díaz, el periodista que sigue el día a día del Verdinegro, le ofrecieron hacerse cargo del equipo, con la idea de que lidere el proyecto deportivo que buscará volver a Primera en el corto plazo.

Las charlas avanzan y, si todo continúa en la misma sintonía, en los próximos días podría haber novedades concretas. En Concepción sostienen que Martos es el perfil que más seduce puertas adentro. Los números de Ariel Martos en el Santo Tucumano: -25 partidos dirigidos -11 ganados -9 empatados -5 perdidos -Efectividad 56% image

