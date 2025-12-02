El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión

En medio del proceso de reconstrucción que atraviesa San Martín luego del descenso , uno de los nombres que había surgido para acompañar la nueva etapa era el del ex futbolista verdinegro “Pampa” Gelabert . El presidente del club, Jorge Miadosqui, le ofreció asumir como manager , un rol clave en el rearmado deportivo. Sin embargo, Gelabert anunció públicamente que no aceptará la propuesta y explicó los motivos en un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

El exmediocampista, muy querido por la hinchada por su paso en el club, expresó que la decisión le resultó “dolorosa”, pero que está guiada por una prioridad personal y familiar: su hija sanjuanina de nueve años.

“Quiero agradecer profundamente a la dirigencia de San Martín de San Juan por haberme ofrecido ser el manager del club. Sentir esa confianza y ese reconocimiento fue realmente un honor enorme para mí”, comenzó escribiendo. Luego reconoció que decir que no fue un proceso difícil: “Tomar esta decisión me duele muchísimo porque es una oportunidad muy grande, la cual más de una vez soñé, pero hoy mi hija de 9 años me necesita cerca. Como padre debo estar a su lado y eso hace que no pueda asumir un compromiso tan grande como el que San Martín merece”.

Gelabert también se dirigió a los hinchas, con quienes mantiene un vínculo afectivo desde su etapa en el club. “A la gente que siempre me demostró y me demuestra su cariño les pido perdón y ojalá me entiendan, siempre los llevaré en mi corazón. Perdón nuevamente por no poder estar, ojalá la vida nos vuelva a cruzar en algún momento”, sostuvo.

El exjugador cerró su mensaje ratificando el lazo con la institución y con su provincia: “Sé que aún quedan capítulos por escribir en nuestra historia verdinegra. Hoy es momento de ocuparme de mi otro amor: mi hija sanjuanina”.

Mientras tanto, San Martín continúa analizando alternativas para definir su nueva estructura deportiva, en un mercado que será clave para intentar recuperar el rumbo de cara a la próxima temporada.