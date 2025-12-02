martes 2 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Redes

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión

El exverdinegro agradeció la propuesta del club, pero aseguró que no podrá asumir el cargo por un motivo muy especial. "Ojalá la vida nos vuelva a cruzar"

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En medio del proceso de reconstrucción que atraviesa San Martín luego del descenso, uno de los nombres que había surgido para acompañar la nueva etapa era el del ex futbolista verdinegro “Pampa” Gelabert. El presidente del club, Jorge Miadosqui, le ofreció asumir como manager, un rol clave en el rearmado deportivo. Sin embargo, Gelabert anunció públicamente que no aceptará la propuesta y explicó los motivos en un mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

Lee además
a horas del sorteo, la fifa hizo un importante anuncio sobre el mundial 2026
Expectativa

A horas del sorteo, la FIFA hizo un importante anuncio sobre el Mundial 2026
boca ya tiene rival para las semifinales en la liga profesional
Se acerca un clásico

Boca ya tiene rival para las semifinales en la Liga Profesional

El exmediocampista, muy querido por la hinchada por su paso en el club, expresó que la decisión le resultó “dolorosa”, pero que está guiada por una prioridad personal y familiar: su hija sanjuanina de nueve años.

Quiero agradecer profundamente a la dirigencia de San Martín de San Juan por haberme ofrecido ser el manager del club. Sentir esa confianza y ese reconocimiento fue realmente un honor enorme para mí”, comenzó escribiendo. Luego reconoció que decir que no fue un proceso difícil: “Tomar esta decisión me duele muchísimo porque es una oportunidad muy grande, la cual más de una vez soñé, pero hoy mi hija de 9 años me necesita cerca. Como padre debo estar a su lado y eso hace que no pueda asumir un compromiso tan grande como el que San Martín merece”.

Embed - PampaGelabert on Instagram: "Quiero agradecer profundamente a la dirigencia de San Martín de San Juan por haberme ofrecido ser el Manager del club . Sentir esa confianza y ese reconocimiento fue realmente un honor enorme para mí . Tomar esta decisión me duele muchísimo porque es una oportunidad muy grande la cual más de una ves soñé , pero hoy mi hija de 9 años me necesita cerca , como padre debo estar a su lado y eso hace que no pueda asumir un compromiso tan grande como el que San Martín merece . A la gente que siempre me demostró y me demuestra su cariño les pido perdón y ojalá me entiendan , siempre los llevaré en mi CORAZÓN . Perdón nuevamente por no poder estar , ojalá la vida nos vuelva a cruzar en algún momento , sé que aún quedan capítulos por escribir en nuestras HISTORIA VERDINEGROS de mi vida . Hoy es momento de ocuparme de mi otro amor MI HIJA SANJUANINA "
View this post on Instagram

Gelabert también se dirigió a los hinchas, con quienes mantiene un vínculo afectivo desde su etapa en el club. “A la gente que siempre me demostró y me demuestra su cariño les pido perdón y ojalá me entiendan, siempre los llevaré en mi corazón. Perdón nuevamente por no poder estar, ojalá la vida nos vuelva a cruzar en algún momento”, sostuvo.

El exjugador cerró su mensaje ratificando el lazo con la institución y con su provincia: “Sé que aún quedan capítulos por escribir en nuestra historia verdinegra. Hoy es momento de ocuparme de mi otro amor: mi hija sanjuanina”.

Mientras tanto, San Martín continúa analizando alternativas para definir su nueva estructura deportiva, en un mercado que será clave para intentar recuperar el rumbo de cara a la próxima temporada.

Temas
Seguí leyendo

Gimnasia eliminó al Barracas de Chiqui Tapia y habrá clásico de La Plata en semifinales

El SARR Series pasó por San Juan y coronó a sus campeones

Los equipos sanjuaninos ya tienen hoja de ruta en el Regional: así serán los cruces de la Segunda Ronda

Chiqui Tapia declaró ingresos por más de $818 millones al año y un patrimonio con siete propiedades, incluidas dos en San Juan

El regalito made in San Juan que llegó a las manos de Franco Colapinto: "Es una bestia"

Argentina otra vez en el radar de Conmebol para la Copa América y San Juan asoma como sede posible

Video: el gesto de Lucas Ceballos a los hinchas tras la eliminación de Desamparados

El Campeonato Argentino de Motocross cerró su año en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
boca ya tiene rival para las semifinales en la liga profesional
Se acerca un clásico

Boca ya tiene rival para las semifinales en la Liga Profesional

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas
Juicio abreviado

Condenan a dos ex directivos de La Granja por estafa y alquileres ilegales de canchas

La Fiesta de Santa Lucía, para vivir a pleno a mediados de diciembre.
Adelanto

Fiesta Nacional de Santa Lucía 2025: quién es el famoso folklorista que confirmó su show

Una patrulla custodiaba la vivienda de la anciana.
Robo a domicilio

Tres asaltantes atacaron a una anciana de Rawson, casi la ahorcaron y le robaron dólares y artefactos

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).
Conexión con Chile

Cómo fue el estreno del paso de Agua Negra: San Juan volvió a marcar el ritmo en la cordillera

El gendarme actualmente se encuentra detenido con prisión preventiva.
El horror en casa

Una policía sanjuanina, esposa del gendarme golpeador, también será imputada por los maltratos a sus hijos adoptivos

Te Puede Interesar

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional Yaya Gómez en Capital
Delitos Especiales

Condenaron al conductor que mató al volante al exciclista profesional "Yaya" Gómez en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
El permiso para realizar la actividad de pesca deportiva en San Juan se podrá obtener de modo online por primera vez, a través de Ciudadano Digital.
Novedad

Por primera vez, San Juan cuenta con un permiso digital de pesca deportiva: cómo funciona

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson
A un mes de la tragedia

Se hará una pericia clave en el caso del nene que murió tras caerle un arco encima en Rawson

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión
Redes

El Pampa Gelabert rechazó ser manager de San Martín y explicó el motivo detrás de su decisión

Un control rutinario de la Policía Rural de San Juan derivó en la inspección técnica de un camión cargado de bovinos que se dirigía a San Luis. El resultado de la investigación.
Alarma

Detectaron vacas con marcas irregulares en San Juan y se activó el protocolo de verificación