Peñaflor, el equipo que fue verdugo de Desamparados, tiene de cerebro a una gloria de San Martín y sueña con alcanzar la cima del Regional

Peñaflor fue protagonista de principio a fin en la primera ronda del Regional Amateur . Se mantuvo sólido arriba, no se achicó ante los grandes y mete miedo. En el banco es líder una vieja gloria de San Martín, que es quien conduce los hilos de este equipo hambriento y que está clasificado a la segunda fase del campeonato federal. Verdugo de Desamparados , un cerebro verdinegro y sed de alcanzar la cima.

"El equipo entrega todo", resumió orgulloso Ariel "Oso Agüero , el hombre que tomó el toro por las astas de este equipo y enfrentó con pocos recursos el torneo. El ex jugador sabe de este tipo de luchas y que muchas veces hay que combatir más de lo que se debe para lograr los objetivos. Es por eso que sus jugadores no se ponen techo y van a capa y espada en el fecha a fecha.

"Ellos saben que tienen que dar más del 100% para poder equiparar quizás a los otros planteles. Estoy contento porque los los chicos hacen el esfuerzo y lograron el primer objetivo que se marcaron", le dijo a Tiempo de San Juan.

Peñaflor fue uno de los equipos confirmados del primer momento a este Regional y no decepcionó. Le tocó ser verdugo de Desamparados dos veces -primero en San Martín y la segunda en el Serpentario- y eso lo puso como uno de los candidatos. Ni hablar cuando le tocó ser rival de Alianza (el otro clasificado de la Zona 10) y Colón.

"Los chicos me demuestran ya hace 3 años que están para competir. El tema es que ellos puedan creérsela, decir, 'che, podemos. Vamos a darles un pasito de de calidad, vamos a subir ese escalón'", aseguró Agüero, el ex jugador que consiguió el ascenso con San Martín en el 2007.

Sobre si son protagonistas, el DT afirmó: "Ahora se viene la etapa más difícil, donde también se ponen en juego otras cosas. Somos un plantel muy cortito y cada cosita, cada lesión, cada inconveniente lo sentimos mucho".

Estos muchachos se han dado cuenta de que están para pelearle a cualquiera si dan más del cien porciento

El entrenador del Canario también se refirió al esfuerzo que hacen sus jugadores para poder cumplir con el equipo, teniendo en cuenta que el fútbol es muy amateur y no alcanza solo con eso: "Trabajan todo el día y pasan directamente a entrenar y eso también es como un doble turno. Acá los chicos trabajan en la construcción, en el campo en San Martín...". Asimismo tiró: "San Juan tiene buenos jugadores en el interior".

Peñaflor y Árbol Verde de Jáchal serán rivales en le segunda fase: la ida irá este fin de semana y la vuelta tiene fecha el 14 de diciembre. Define de local el Canario, el mejor equipo posicionado en la tabla

La historia viva de Peñaflor, el club que se hizo de abajo y nombraron Rey de Copas

Peñaflor es una de las instituciones con mayor arraigo en el fútbol del departamento San Martín y síntesis perfecta de la identidad futbolera de la zona. Su origen se remonta a la fusión de dos equipos tradicionales del distrito: Atlético Asti y Central Norte, dos entidades que decidieron unir fuerzas para dar nacimiento a un proyecto común que con el tiempo se transformaría en un referente regional. Su principio marca del 30 de noviembre de 1971.

Desde aquel punto de partida, Peñaflor no solo construyó su historia dentro de las canchas, sino también como símbolo deportivo de la Liga Caucetera Sanmartiniana de Fútbol, competencia que lo vio crecer, desarrollarse y consolidarse como uno de los protagonistas habituales.

A lo largo de los años, el club se mantuvo presente en distintos torneos del interior del país, representando a San Martín en escenarios federales. Entre sus participaciones más destacadas figuran su presencia en el Federal C 2016 y la invitación posterior para disputar el Federal B, pasos importantes que reflejan el reconocimiento alcanzado puertas afuera de la provincia.

Su recorrido competitivo también lo llevó a tener actuaciones sobresalientes en la tradicional Copa de Campeones, certamen que históricamente lo encontró como uno de los principales animadores y en el que acumuló valores deportivos que lo volvieron una institución respetada en toda la región.

En el último tiempo, Peñaflor volvió a posicionarse entre los equipos de mayor proyección, logrando acceder al Torneo Regional Amateur 2025-2026, un escenario que abre expectativas renovadas para la institución y sus hinchas. Ese avance significó un nuevo capítulo dentro de una historia marcada por la constancia, el trabajo comunitario y la pasión de su gente.