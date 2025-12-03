Tristeza: murió Santiago Fredes, un querido entrenador del fútbol argentino

Murió Santiago Fredes, entrenador de Luján que la semana pasada sufrió una descompensación durante un encuentro amistoso ante J.J. Urquiza. Fue la propia institución que informó el deceso del Director Técnico de 35 años, que recibió el pésame de Claudio "Chiqui" Tapia en redes sociales.

Cuenta regresiva FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

"El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral", inició el comunicado de la entidad que venía de protagonizar una gran campaña bajo el mando de Fredes, luchando hasta las últimas instancias por el codiciado ascenso a la Primera B.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubLujan_Ok/status/1995987609881899472&partner=&hide_thread=false El Club Luján comunica con profundo dolor y tristeza que nuestro director técnico Santiago Fredes ha sido declarado con muerte cerebral.



El "Pulga" nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján… pic.twitter.com/JSeyaLkJuw — Club Luján (@ClubLujan_Ok) December 2, 2025

"El "Pulga" nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón. Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció. Acompañamos a familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor. Pedimos mantener un espacio de respeto y comprensión para la familia en estos momentos", expresó el Lujanero en redes sociales.

Fredes, oriundo de Luján, defendió los colores del Lujanero como jugador y tras colgar los botines se dedicó a entrenar a la institución, asumiendo en el cargo en 2024. Pocas semanas atrás había firmado la renovación de contrato y se esperaba que estuviera al frente del plantel para la temporada 2026, luego de finalizar en el segundo puesto en la Zona B por detrás de Camioneros y perder en el reducido en la segunda fase con Sportivo Barracas.

Sin embargo, todo tomó un trágico giro durante el amistoso de Luján ante J.J. Urquiza. Según El Gráfico, comenzó a sentirse mal y fue derivado al Sanatorio Austral de Pilar donde se le diagnosticó con síndrome de Guillán-Barré, un trastorno neurológico poco frecuente que afecta los nervios del sistema periférico que conectan el cerebro y la médula espinal.

Claudio Tapia, presidente de la AFA, expresó su más sentido pésame, respondiendo a la publicación realizada por el club con un mensaje: "Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del Club Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida. Que en paz descanses, Pulga".