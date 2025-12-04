jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tránsito interrumpido

Cierran el Paso de Agua Negra por fuerte inestabilidad en la cordillera

El Centro de Frontera interrumpe su actividad desde este jueves a las 17:00 por condiciones climáticas adversas. Las autoridades monitorean la situación minuto a minuto y piden evitar viajar hacia la zona.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

Paso de Agua Negra (Imagen de archivo).

El paso internacional Agua Negra quedó cerrado de manera preventiva este jueves por la tarde debido a un escenario meteorológico adverso que afecta al sector cordillerano. Según informaron los organismos técnicos, los reportes emitidos para la Ruta 150 argentina y la zona del corredor internacional indican condiciones riesgosas que obligaron a tomar la medida para resguardar la seguridad de quienes transitan por la alta montaña.

Lee además
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°
Foto captura: Xama Noticias.
Solidaridad

Realizan una colecta para el máximo referente de los inquilinos en San Juan, quien se encuentra internado

El cierre comenzó a regir a partir de las 17:00 y se mantendrá vigente hasta que el clima y las condiciones de seguridad permitan la reapertura. Desde el Centro de Frontera señalaron que la decisión se reevaluará de forma constante junto a Vialidad, Carabineros y el resto de las instituciones que integran el sistema de coordinación binacional.

Mientras tanto, recomiendan a todas las personas usuarias mantenerse atentas a los canales oficiales y evitar programar viajes hacia la cordillera hasta nuevo aviso. Las autoridades insistieron en que la prevención es clave ante fenómenos meteorológicos que pueden cambiar rápidamente y generar riesgos en el tránsito de alta montaña.

Seguí leyendo

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad: desde el Grinch y villancicos hasta talleres para niños

Informaron hasta cuándo podrá usarse el boleto escolar gratuito en San Juan

San Juan, con muchas propuestas para disfrutar el finde largo

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Dos sanjuaninos se quedaron con premios de casi $2 millones del Loto: los números de la suerte

De baldío a espacio verde: Rivadavia inauguró la Plaza Las Camelias en el barrio Rumbos

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?
Decisión

El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"