El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

El dólar blue volvió a mostrar una baja en San Juan durante este jueves y cerró la jornada con un nuevo retroceso en su cotización. Según operadores del mercado local, el valor informal descendió otros $10 y finalizó en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, manteniendo la tendencia a la baja que se viene registrando en la provincia.

A nivel nacional, el dólar blue se mantuvo estable en la city porteña y terminó el día a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, ubicándose por décima rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista.

En cuanto al mercado cambiario formal, el dólar mayorista -la referencia utilizada para el comercio exterior- cerró en $1.444. El dólar oficial minorista, en tanto, operó a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación. El promedio de entidades que releva el Banco Central ubicó al billete en $1.418,54 para la compra y $1.469,78 para la venta.

En los dólares financieros, el MEP terminó operando a $1.471,03, con una brecha cercana al 1,6% respecto del tipo de cambio mayorista. El contado con liquidación, por su parte, cerró en $1.508,59 y amplió la diferencia hasta el 4,6%.

El dólar tarjeta, que surge del oficial minorista más el recargo del 30% deducible de Ganancias, se ubicó en $1.911 hacia el cierre de la jornada.

En el ecosistema digital, el dólar cripto se negoció alrededor de $1.502, según precios de la plataforma Bitso. Bitcoin, la criptomoneda de mayor volumen global, operó en torno a los u$s92.600 durante la rueda de este jueves.