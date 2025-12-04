jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

La cotización volvió a retroceder este 4 de diciembre en la provincia. La jornada estuvo marcada por la estabilidad en el mercado informal nacional y leves variaciones en los tipos de cambio oficiales y financieros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dolar
dolar
El dólar sigue perdiendo valor en el mercado argentino.

El dólar sigue perdiendo valor en el mercado argentino.

El dólar blue volvió a mostrar una baja en San Juan durante este jueves y cerró la jornada con un nuevo retroceso en su cotización. Según operadores del mercado local, el valor informal descendió otros $10 y finalizó en $1.370 para la compra y $1.470 para la venta, manteniendo la tendencia a la baja que se viene registrando en la provincia.

Lee además
el dolar blue volvio a los $1.500 en san juan
Mercado cambiario

El dólar blue volvió a los $1.500 en San Juan
La feria Navidad Emprendedora cambia de fecha por el alerta de tormentas.
Para tener en cuenta

Por el alerta de tormentas, reprogramaron la feria "Navidad Emprendedora"

A nivel nacional, el dólar blue se mantuvo estable en la city porteña y terminó el día a $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, ubicándose por décima rueda consecutiva por debajo del tipo de cambio oficial minorista.

En cuanto al mercado cambiario formal, el dólar mayorista -la referencia utilizada para el comercio exterior- cerró en $1.444. El dólar oficial minorista, en tanto, operó a $1.420 para la compra y $1.470 para la venta en el Banco Nación. El promedio de entidades que releva el Banco Central ubicó al billete en $1.418,54 para la compra y $1.469,78 para la venta.

En los dólares financieros, el MEP terminó operando a $1.471,03, con una brecha cercana al 1,6% respecto del tipo de cambio mayorista. El contado con liquidación, por su parte, cerró en $1.508,59 y amplió la diferencia hasta el 4,6%.

El dólar tarjeta, que surge del oficial minorista más el recargo del 30% deducible de Ganancias, se ubicó en $1.911 hacia el cierre de la jornada.

En el ecosistema digital, el dólar cripto se negoció alrededor de $1.502, según precios de la plataforma Bitso. Bitcoin, la criptomoneda de mayor volumen global, operó en torno a los u$s92.600 durante la rueda de este jueves.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en diciembre

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

EN VIVO: hacé click aquí para ver Tiempo Streaming

Prendete a la Gala de Premiación de los Ganadores de San Juan Escribe

El mejor mes del año para un grupo de jubilados de ANSES: cobrará casi $ 3.500.000

Agua Negra: el cruce internacional operará este martes con horario restringido

Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

Jubilados de ANSES: con bono confirmado, así quedan los haberes con aumento y aguinaldo en diciembre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La feria Navidad Emprendedora cambia de fecha por el alerta de tormentas.
Para tener en cuenta

Por el alerta de tormentas, reprogramaron la feria "Navidad Emprendedora"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

El acusado frente al juez Sergio López Marti.
Abuso sexual en el hogar

Piden llevar a juicio a un joven albañil por violar a su pareja y puede recibir 9 años de cárcel

Por Redacción Tiempo de San Juan
El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?
Decisión

El bloquismo mueve fichas en Caucete: ¿afuera la edil que se fue con Romina Rosas?

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza
Falso organizador de eventos

Metieron preso al sanjuanino acusado de estafar cientos de familias con fiestas de egresados en Mendoza

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves
Mercado cambiario

El dólar blue, en caída en San Juan: a cuánto cerró este jueves

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"