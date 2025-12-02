Agua Negra: el cruce internacional operará este martes con horario restringido

El Ministerio de Gobierno dio a conocer el estado de transitabilidad del Paso Internacional Agua Negra este martes 2 de diciembre, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales. Según el parte oficial, el corredor binacional sobre la Ruta Nacional 150 permanece habilitado para la circulación entre las 7 y las 17.
Desde el área gubernamental solicitaron a los viajeros extremar precauciones durante el recorrido, mantener las luces bajas encendidas, respetar las velocidades permitidas y atender la presencia de equipos de Vialidad Nacional, que se encuentran realizando trabajos de mantenimiento en distintos tramos del camino.
Contactos útiles para quienes viajen
Centro de Atención al Usuario – Vialidad Nacional
Atención de lunes a viernes, de 9 a 18 hs
Teléfonos: 0800-222-6272 / 0800-333-0073
Ministerio de Gobierno – Secretaría de Relaciones Institucionales
Tel.: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208
Email: [email protected]
Consulado General de la República Argentina en Valparaíso (Chile)
Tel.: (+56) (32) 2217419 / 2213691 / 2745539
Guardia (emergencias): (+56) (9) 93238104
Dirección: Blanco 625, 5º piso, oficina 53, Valparaíso
Email: [email protected]
Horario: 9 a 17 hs
Gendarmería Nacional Argentina
– Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002
– Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473
Dirección Nacional de Vialidad
Tel.: (+54) (264) 4213534 / 4212966 / 4212532
Email: [email protected]
Ministerio de Salud Pública – Hospital Tomás Perón
Santo Domingo s/n, Rodeo, Iglesia
Emergencias: 107
Cómo llamar desde Argentina a Chile
Para comunicarse con un número fijo en Chile: marcar (+56) + código de área + número.
Código de La Serena – Coquimbo: 51.
Para llamar a un celular en Chile: (+56)(9) + número de celular.