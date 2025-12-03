miércoles 3 de diciembre 2025

Programación 2025

EN VIVO: hacé click aquí para ver Tiempo Streaming

Mirá la grilla de programación del streaming de Tiempo, que este año se extenderá a lo largo de toda la semana y hasta fin de año. Con un enfoque fresco y una variedad amplia de contenidos, prometemos mantenerte informado y entretenido en tiempo real, on demand y desde donde estés.

  • Lunes 21hs: “Paren las Rotativas”
  • Martes 19hs: “Entretiempo”
  • Miércoles 20hs: “Off the Récord”
  • Jueves 21hs: “4° Intermedio”
  • Jueves 20:30hs: Al pan, pan.Y al vino, vino.
  • Jueves (último del mes): Tiempo Paranormal
  • Viernes 21:30hs : “Media Hora Entre Preguntas”
  • Viernes 22hs (primero del mes) : “El Banquete”

También podés darte una vueltita por nuestras redes:

Instagram: /tiempodesanjuan/

Twitter: /tiempodesanjuan

TikTok: /@tiempodesanjuan

Facebook: /tiempodesanjuanweb

www.tiempodesanjuan.com

