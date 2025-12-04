jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Ayuda al bolsillo

ANSES: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en diciembre

En el último mes del año hay un incremento del 2,34% en las prestaciones del organismo previsional; en cuánto queda cada una

Por Redacción Tiempo de San Juan
ANSES confirmó los montos de las asignaciones familiares para diciembre.

ANSES confirmó los montos de las asignaciones familiares para diciembre.

Como gran parte de las prestaciones que distribuye mensualmente la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social), en diciembre las Asignaciones Familiares reciben un incremento del 2,34%, que actualiza los valores de las distintas herramientas de ayuda estatal.

Lee además
anses confirmo un nuevo bono para jubilados: cual es el monto a cobrar
Importante

ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto a cobrar
Un grupo de jubilados de ANSES recibirá una importante suma en el último mes del año entre haberes, aguinaldo y monto.
Un lindo aventón

El mejor mes del año para un grupo de jubilados de ANSES: cobrará casi $ 3.500.000

En diciembre, el incremento de las Asignaciones Familiares es del 2,34%, en línea con la inflación registrada en octubre, que fue del 2,3%. Cabe aclarar que para este tipo de ajustes que se hace mes a mes se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

SUAF: cómo quedan las Asignaciones Familiares en diciembre

El valor de la prestación depende del nivel de ingresos del grupo familiar, que consiste en la suma de todos los ingresos de los integrantes del grupo. En tanto, también es necesario que ninguno de los integrantes de manera individual supere el tope, porque se excluye del cobro de asignaciones familiares a todo el grupo familiar.

Con el reajuste mensual, así quedan las Asignaciones Familiares en diciembre 2025:

Asignación Familiar por Hijo

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $61.251,51
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $41.315,68
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.989,38
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.891,77

Asignaciones Familiares por Hijo con discapacidad

  • IGF hasta $926.676: $199.433,03
  • IGF entre $926.676,01 y $1.359.061: $141.085,92
  • IGF desde $1.359.061,01: $89.042,86

Cónyuge

  • IGF hasta $4.907.218: $14.858,74

Maternidad

  • Sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF), el cálculo depende de la remuneración bruta

Asignaciones de Pago Único

  • Nacimiento hasta $4.907.218: $71.395,45
  • Adopción hasta $4.907.218: $426.876,51
  • Matrimonio hasta $4.907.218: $106.903,34

Prenatal

  • Ingreso Grupo Familiar hasta $926.676: $61.251,51
  • Ingreso Grupo Familiar entre $926.676,01 y $1.359.061: $41.315,68
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.359.061,01 y $1.569.083: $24.989,38
  • Ingreso Grupo Familiar entre $1.569.083,01 y $4.907.218: $12.891,77

Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses

Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.

¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la ANSES?

Para eso, deben seguir los siguientes pasos:

  • Ingresar a la página de ANSES
  • Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL
  • Hacer clic en el botón “Consulta”
  • Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión)

FUENTE: La Nación

Temas
Seguí leyendo

Jubilados de ANSES: con bono confirmado, así quedan los haberes con aumento y aguinaldo en diciembre

ANSES informó el calendario de pagos de diciembre: cuándo y cuánto cobran todas las prestaciones

ANSES: guía de créditos para jubilados con tasas y montos actualizados

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

EN VIVO: hacé click aquí para ver Tiempo Streaming

Prendete a la Gala de Premiación de los Ganadores de San Juan Escribe

Agua Negra: el cruce internacional operará este martes con horario restringido

Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses confirmo un nuevo bono para jubilados: cual es el monto a cobrar
Importante

ANSES confirmó un nuevo bono para jubilados: cuál es el monto a cobrar

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

El sanjuanino Miguel Rodríguez, junto a la camioneta que le robaron el martes en La Serena.
Indeseada experiencia

Un sanjuanino, víctima del robo de su camioneta en La Serena

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado
En Sarmiento

Ruta 40 Sur: la estratégica obra se mantiene pero con toma de trabajadores a ritmo moderado

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual
Resolución

Ratifican la absolución para el periodista sanjuanino que fue juzgado por abuso sexual

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe
Orgullo

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro
Infraganti

Lo atraparon robando más de $300 mil en bóxers y slips en un local del centro