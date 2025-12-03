Prendete a la Gala de Premiación de los Ganadores de San Juan Escribe

La Cámara de Diputados de San Juan realizará este miércoles 3 de diciembre, a las 18:15, en el Teatro del Bicentenario, la Gala de Premiación del Concurso Literario San Juan Escribe, Premio Jorge Leonidas Escudero. El evento celebrará de manera conjunta la 10.ª Edición del certamen y la premiación correspondiente a la Edición 2025, marcando un hito histórico para la literatura sanjuanina.

Quienes hayan participado, acompañado o simplemente deseen ser parte de esta noche especial pueden retirar su entrada gratuita directamente en el Teatro, hoy a las 17:30. Será una jornada para celebrar la cultura, las voces y el talento que nacen de nuestra tierra. También pueden seguir la transmisión en vivo en este link.

El acto reunirá a los finalistas de esta edición, ganadores de certámenes previos, autoridades provinciales y referentes de la cultura. Será un encuentro que reconoce el talento literario sanjuanino y el crecimiento sostenido de un concurso que hoy alcanza a toda la provincia.

San Juan Escribe es un certamen abierto y gratuito, respaldado oficialmente por el Ministerio de Educación de la Provincia, cuyo propósito es promover la escritura, la lectura y la producción literaria local. A lo largo de una década, ha reunido a escritores de todo el territorio provincial, impulsando tanto a autores emergentes como a aquellos con trayectoria.

Sección Escritores Mayores (18 años en adelante)

Con las categorías:

- Cuento

- Novela

- Poesía

- Literatura Infanto-juvenil

Sección Escritores Menores (10 a 17 años)

- Revelación Escolar

- Revelación Juvenil Individual

San Juan Escribe de Oro

Categoría especial por los diez años del certamen, destinada a participantes que obtuvieron primeros o segundos premios en ediciones anteriores. Incluye novela, cuento o poesía.