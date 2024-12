Evangelina, la pequeña escritora sanjuanina que publicará su primer libro gracias al San Juan Escribe

“Empecé a leer desde los 9 años”, comentó Evangelina a Tiempo de San Juan. Su madre, quien la acompaña, aún recuerda el primer día que aprendió a leer. “Me miró y me dijo, mami, no puedo parar”, y así fue. Su fanatismo por la literatura comenzó a crecer, comenzó a rodearse de historias escondidas en las páginas de los libros que devoraba y varias personas tomaron conocimiento de ello, ya que pasaba su tiempo rodeada de autores y mundos que no tienen fronteras ni límites sobre lo conocido y desconocido.