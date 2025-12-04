jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener en cuenta

Por el alerta de tormentas, reprogramaron la feria "Navidad Emprendedora"

El evento, que reunirá a unos 80 artesanos y productores locales, iba a realizarse este viernes. Sin embargo, cambió de fecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La feria Navidad Emprendedora cambia de fecha por el alerta de tormentas.

La feria "Navidad Emprendedora" cambia de fecha por el alerta de tormentas.

Ante el alerta por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades decidieron reprogramar la segunda edición de la feria “Navidad Emprendedora”, que estaba prevista para este viernes 5 de diciembre.

Lee además
Más de 80 expositores se reunirán en la segunda edición de la Feria Navideña Emprendedora.
Para agendar

Llega una feria con 80 expositores sanjuaninos para elegir los regalos de Navidad
Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

“Informamos a la comunidad que la feria ha sido reprogramada debido a las condiciones climáticas que impidieron su realización en la fecha prevista originalmente”, informaron desde el Ministerio de Familia, que organiza el evento en conjunto con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo.

Como consecuencia, el evento se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre, en horario de 18:00 a 22:00, en el Parque Belgrano, ubicado en 25 de Mayo y Las Heras, en Capital.

image

Cabe recordar que, la feria “Navidad Emprendedora” reunirá a unos 80 emprendedores locales que ofrecerán productos artesanales, propuestas gastronómicas y opciones ideales para las compras navideñas, promoviendo el desarrollo económico y el talento de la economía social de San Juan.

Temas
Seguí leyendo

ANSES: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en diciembre

Calor implacable y cielo despejado: así se perfila el jueves en San Juan

EN VIVO: hacé click aquí para ver Tiempo Streaming

Prendete a la Gala de Premiación de los Ganadores de San Juan Escribe

El mejor mes del año para un grupo de jubilados de ANSES: cobrará casi $ 3.500.000

Agua Negra: el cruce internacional operará este martes con horario restringido

Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

Jubilados de ANSES: con bono confirmado, así quedan los haberes con aumento y aguinaldo en diciembre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES confirmó los montos de las asignaciones familiares para diciembre.
Ayuda al bolsillo

ANSES: cuál es el monto de las Asignaciones Familiares en diciembre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis
En las redes

Quién era la niña fallecida en el Hospital Rawson y su familia apunta a una mala praxis

José Castillo, el enfermero ahora condenado.
Pervertido con ambo

Condenaron a la cárcel al enfermero que abusó de cuatro pacientes en el hospital de Pocito

Te Puede Interesar

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal
Este jueves

Condenaron por grooming a un cordobés que se hacía pasar por una nena de 10 años: pasará 4 años en el penal

Por Redacción Tiempo de San Juan
Patricia Castillo, a la izquierda; junto a la directora del proyecto minero Hualilán, Sonia Delgado y empresarios, en la reunión realizada el sábado pasado en Calingasta. 
Crisis política

El conflicto de la ruta de Hualilán: concejal de Calingasta dio su versión sobre su cambio de actitud en una definición picante

La obstetra sanjuanina Daniela Saldívar, el día que fue condenada por homicidio culposo. El Sindicato Médico salió con un fuerte descargo y se sumó a la polémica de cruces.
Revuelo

"Que se calce un ambo": el Sindicato Médico de San Juan se suma a la polémica por la mala praxis y pide unidad al cuerpo profesional

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

El vino y el mosto ya no tienen tantas regulaciones en el INV. La Cámara de Bodegueros de San Juan salió en apoyo de esta modernización. 
Definiciones

Vitivinicultura: la Cámara de Bodegueros de San Juan también respalda la desregulación del INV