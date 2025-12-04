Por el alerta de tormentas, reprogramaron la feria "Navidad Emprendedora"

La feria "Navidad Emprendedora" cambia de fecha por el alerta de tormentas.

Ante el alerta por tormentas emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, las autoridades decidieron reprogramar la segunda edición de la feria “Navidad Emprendedora” , que estaba prevista para este viernes 5 de diciembre.

Atención Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Para agendar Llega una feria con 80 expositores sanjuaninos para elegir los regalos de Navidad

“Informamos a la comunidad que la feria ha sido reprogramada debido a las condiciones climáticas que impidieron su realización en la fecha prevista originalmente”, informaron desde el Ministerio de Familia, que organiza el evento en conjunto con el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo.

Como consecuencia, el evento se llevará a cabo el próximo viernes 12 de diciembre, en horario de 18:00 a 22:00, en el Parque Belgrano, ubicado en 25 de Mayo y Las Heras, en Capital.

image

Cabe recordar que, la feria “Navidad Emprendedora” reunirá a unos 80 emprendedores locales que ofrecerán productos artesanales, propuestas gastronómicas y opciones ideales para las compras navideñas, promoviendo el desarrollo económico y el talento de la economía social de San Juan.