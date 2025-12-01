Caluroso y despejado: así se perfila el martes en San Juan

Calor y sequía, terminó un verano que dejó grandes récords en San Juan.

Este martes 2 de diciembre, la ciudad de San Juan amanecerá con cielo despejado y temperaturas que irán en ascenso hasta alcanzar los 34 °C por la tarde. Desde las primeras horas del día se espera una jornada soleada, con mínimas de alrededor de 19 °C a la mañana temprano, subiendo gradualmente hasta un pico cálido cerca del mediodía y la tarde.

El pronóstico indica condiciones estables, sin presencia de viento fuerte ni lluvias, lo que anticipa una jornada ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, con el calor en ascenso, conviene tomar precauciones: mantenerse hidratado, evitar la exposición directa al sol en las horas de mayor radiación —alrededor del mediodía— y usar protección solar si se sale a la calle. Para quienes planean aprovechar el día, lo recomendable es organizar salidas temprano por la mañana o bien después del atardecer, cuando las temperaturas comienzan a descender.

Con un cielo azul y un clima firme, este martes promete ser un día típico de verano sanjuanino: caluroso, seco y perfecto para quienes disfrutan del calor.

