Llega una feria con 80 expositores sanjuaninos para elegir los regalos de Navidad

Más de 80 expositores se reunirán en la segunda edición de la Feria Navideña Emprendedora, que se realizará en el Parque Belgrano y que será una excelente propuesta para elegir los regalos del arbolito.

El evento, que es organizado en forma conjunta por el Ministerio de Familia, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Turismo y Cultura, se desarrollará el próximo viernes 5 de diciembre, de 18 a 22 horas, en la zona de 25 de Mayo y Las Heras.

El evento contará con la participación de productores de la Feria Agroproductiva de San Juan. En la oportunidad, las familias sanjuaninas podrán adquirir regalos navideños especiales, originales y a precios económicos, apoyando a los emprendedores locales.

La actividad contará además con sorteos, espectáculos musicales a cargo de artistas locales y diversas actividades para disfrutar en familia.