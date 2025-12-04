Informaron hasta cuándo podrá usarse el boleto escolar gratuito en San Juan

El Ministerio de Gobierno comunicó a la comunidad educativa que ya se definieron los plazos de uso del Boleto Escolar y Docente Gratuito correspondientes al cierre del ciclo lectivo 2025.

Participá Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad: desde el Grinch y villancicos hasta talleres para niños

Según se informó oficialmente, los estudiantes podrán utilizar el beneficio hasta el 19 de diciembre de 2025, mientras que los docentes que cuenten con credencial tendrán tiempo para hacerlo hasta el 29 de diciembre inclusive, tal como fue indicado por el Ministerio de Educación.

Desde la cartera se recordó que este programa tiene como finalidad "acompañar a estudiantes, docentes y familias sanjuaninas, garantizando el acceso a la educación a través de un servicio de transporte gratuito, seguro y ordenado".

Las autoridades solicitaron a la comunidad educativa tener en cuenta estas fechas, con el objetivo de facilitar una adecuada planificación de los traslados durante el cierre del año escolar.